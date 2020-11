Praha výrazné rozšíří zákaz plakátů a další reklamy

Praha - Pražský magistrát rozšíří nařízení, kterým jsou zakázány plakáty, plachty a další reklamní nosiče v Pražské památkové rezervaci (PPR), na velkou část metropole. Ke stávajícímu nejpřísnějšímu omezení v historickém centru přibudou dvě pásma, první ve čtvrtích okolo rezervace a druhé sahající na jihu až na Nové Dvory, na severu do Troji, na východě do Malešic a na západě do Motola. Rozšíření by mělo začít platit v červenci příštího roku.

Nyní platí omezení reklam v PPR a částečně v Praze 2. Zákaz se týká například plachet, plakátů, bannerů či reklamních stojanů, ale i zvukové reklamy, reklamy na dopravních prostředcích, rozdávání letáků nebo reklamních převleků. Neplatí pro označení provozoven, pro reklamní zařízení definované stavebním zákonem ani pro reklamu, která je umístěna na základě smlouvy s městem.

První pásmo zůstane podle schváleného dokumentu stejné jako dosud a zahrnuje Pražskou památkovou rezervaci, tedy Staré Město, Josefov, Malou Stranu, Nové Město, Vyšehrad a Hradčany. Druhé pásmo je vymezeno památkovými zónami, které přímo přiléhají k rezervaci. Patří do něj většina Vinohrad, velké části Holešovic, Bubenče, Karlína, Žižkova, Střešovic a Smíchova a zasahuje také do Nuslí a Vršovic. Navazující třetí pásmo je největší a zahrnuje celý zbytek Prahy 2 a 3, celou Prahu 7, většinu Prahy 4, 6, 8 a 10 a velkou část Prahy 5.

Rozšířením se podle schváleného dokumentu zvýší území podléhající regulaci ze zhruba devíti na více než 111 kilometrů čtverečních, tedy asi na dvanáctinásobek.

V Pražské památkové rezervaci se zákaz bude nově týkat i reklamních stojanů. V prvním novém pásu bude ze zákazu vyňata reklama šířená zvukem či obrazem, reklama na dopravních prostředcích, reklamní periodický tisk a reklamní převleky. V pásmu nejdále od centra budou zakázány pouze dodatečné konstrukce na dopravních prostředcích a reklamní plachty.

Některé městské části, například Praha 11 nebo 12, požadovaly rozšíření regulace i na svoje území. Radnice Prahy 22 pak navrhla, aby se rozšířila na všechna historická jádra městských částí a také na silnice první třídy. Těmto požadavkům magistrát nevyhověl. "Byl by tím narušen původní koncept na sebe navazujících zón s odstupňovanou mírou regulace reklamy od centra města směrem k jeho periferii," píše se v dokumentu.

Pražská koalice má v programu, že bude omezovat tzv. vizuální smog. Radní zatím schválili například pravidla podoby provozoven v památkově chráněných oblastech, které se nacházejí v městem vlastněných budovách. Magistrát také vypověděl desítky smluv na pozemky, které pronajímá různým firmám pro umístění reklamních poutačů o ploše do osmi metrů čtverečních. Reklamu na území hlavního města regulují také Pražské stavební předpisy, ty však omezují pouze nosiče spadající pod stavební zákon.