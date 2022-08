Praha vypracuje studii, která posoudí stavbu okružní trasy metra O

Praha - Pražský magistrát si nechá vypracovat studii, která posoudí možnost výstavby okružní trasy metra O. Dokument prověří smysluplnost nové linky, určí její trasu či umístění stanic. Zároveň posoudí ekonomickou stránku výstavby a společenský přínos. Studie vyjde na asi 30 milionů korun, zakázku na její vytvoření vypíše město na podzim a hotova má být za asi 36 měsíců. Novinářům to dnes řekl náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Náklady na okružní linku se nyní podle něj nedají odhadnout, bude záležet mimo jiné na použitých technologiích. Dopravní podnik (DPP) nyní staví novou trasu metra D z Pankráce do Písnice.

"Dnes odborná skupin odsouhlasila finální zadání studie, které nyní půjde do (městské) rady, a rovněž jsme schválili zadání pro vypsání zakázky na studii proveditelnosti. Okružní linka odlehčí nejpřetíženějším úsekům metra," řekl Scheinherr.

Studie podle náměstka prověří smysluplnost výstavby, určí její vhodnou trasu a umístění stanic. Rovněž posoudí technickou proveditelnost, doporučí výběr systému metra, což mimo jiné znamená, zda bude bez řidiče. Odborníci městu dodají rovněž technický a socioekonomický model.

Dokument bude mít tři části, a sice analytickou, návrhovou a hodnoticí číst. Ta poslední bude obsahovat a posoudí jednotlivé varianty výstavby, určí kdy a kterou část začít stavět jako první. Odborníci budou v materiálu pracovat také s tramvajovou sítí a zahrnou plánovanou výstavbu vysokorychlostních tratí.

Nová linka by měla podle dřívějších vyjádření zástupců města vést z Nádraží Podbaba přes Dejvice, Smíchov, Dvorce, Budějovickou, Vršovice, Žižkov, Vysočany, Čakovice a poté v druhé fázi severně zpět do Podbaby. Podle prvotního návrhu by linka měřila asi 36 kilometrů a bylo by na ní 23 stanic, první část mezi Podbabou a Čakovicemi by měla 26 kilometrů s 18 stanicemi.

Mezi nejvýznamnější její úseky by v budoucnu měla patřit například část od Vltavy do Krče, kde by ji mohlo využívat až 140.000 cestujících denně, další je oblast nákladového nádraží na Žižkově a rovněž severu města, kde by jím jezdilo okolo 100.000 lidí. Jako poslední by se patrně stavěl úsek na západě, a to od Anděla na Strahov a do Podbaby.

DPP zahájil letos v druhé polovině dubna stavbu úseku z Pankráce na Olbrachtovu ulici, na který naváže úsek na Nové Dvory. Jako poslední bude vybudován úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice. Celkové náklady by měly být při započtení inflace předběžně 52,09 miliardy korun.