Praha vybrala od 1. června do 31. listopadu na hazardu 429,5 milionu Kč

Praha - Hlavní město vybralo letos od 1. června do 31. listopadu na odvodech z loterií a her zhruba 429,5 milionu korun, což je za stejné období meziročně o 65 milionů více. Polovina vybrané částky je určená pro městské části, avšak kvůli nastavené maximální roční částce si rozdělí 106,3 milionu. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní. Přidělení peněz musí jej ještě projednat městští zastupitelé. V Praze platí od 1. ledna 2016 vyhláška zakazující provoz heren, které ministerstvo financí ve správním řízení postupně ruší.

Peníze mohou městské části využít pouze na sport, školství a na podporu neziskových organizací. Polovina je určena na podporu sportu.

Kolik peněz jednotlivé radnice dostanou, závisí na počtu jejich obyvatel. Nejvyšší částku obdrží nejlidnatější městská část Praha 4, a to 10,5 milionu. Druhou nejvyšší pak dostane Praha 9 a na třetím místě je Praha 6 se zhruba 8,6 milionu Kč. Naopak nejnižší částku dostane Nedvězí, kterému magistrát pošle 26.441 korun.

Hazard začala Praha regulovat poprvé v roce 2008. Tehdejší vedení města rozhodlo o snížení počtu povolených hracích automatů z 8358 na 2724. Počet heren se snižoval i v následujících letech. Vyhláška o hazardu, která začala platit v roce 2016, zakázala všechny herny v Praze. V provozu mohou být jen provozovny označené jako kasina. Zrušeny byly desítky heren. Výpadky příjmů z hazardu od roku 2024 městským částem nahradí magistrát ze svého rozpočtu.