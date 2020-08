Praha ve školách plošné nošení roušek zatím zavádět nebude

Praha - Pražský magistrát nebude kvůli nemoci covid 19 zavádět ve školách plošné nošení roušek. Zároveň otevře nové odběrové místo a zpřísní pohyb osob v budově na Mariánském náměstí. Lidé musí mít od 1. září nově roušky v metru nejen v přepravním prostoru, ale i ve všech vestibulech. Novinářům to dnes řekli náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) a ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová.

Hygienici v pátek zařadili Prahu do oranžového, tedy druhého stupně rizika nákazy koronavirem. Zatím ale nezavedli zpřísněná bezpečnostní opatření, jako třeba omezení otevírací doby restaurací a barů.

"Situace s počty nakažených se nevyvíjí úplně dobře a počty rostou. Praha se dostala do žlutého semaforu, i když ve spodní hranici. Stále se ale daří situaci monitorovat, trasovat případy a mít ji pod kontrolou," řekl Hlubuček.

Město ředitelům škol pouze doporučí, aby zvážili, zda a v jakých prostorách ve škole nebo při kterých aktivitách mají děti roušky používat. Podle Hlubučka má každá škola jiný režim, proto město přistoupilo k doporučení. "Máme tu začátek školního roku, který jsme nikdy nezažili, takže je možné, že školy budou nařízení po několika dnech měnit," řekl. Zakázáno není pořádat školy v přírodě, avšak ředitelé by měli podle hygieničky zvážit, zda je pořádat.

Každý prvňák dostane od hlavního města balíček nejen s pastelkami a dalšími věcmi, ale nově obsahuje rovněž látkovou roušku velikosti M, kterou je možné znovu použít.

Situaci ve školách bude město spolu s hygieniky sledovat. Podle Jágrové se nepředpokládají do 14 dnů velké změny. Situace se podle ní ale změní a byl by zázrak, kdyby se nemoc v některé škole neobjevila. "Nepočítáme s tím, že bychom zavírali školy, vždy se opatření bude týkat konkrétního kolektivu," řekla.

Od úterý začne platit z nařízení státu nošení roušek ve všech prostředcích MHD. V Praze povinnost dosud platila pouze v metru, kde město rozšiřuje od úterý 1. září povinnost mít roušku i ve vestibulech stanic a přilehlých prostorech. Lidé je budou muset mít také ve všech veřejných prostorách ve veřejných budovách. Zpřísněn bude vstup do budovy magistrátu na Mariánském náměstí.

Přibližně do 14 dnů by mělo být otevřeno nové odběrové místo na Vítězném náměstí v Praze 6. Představitelé města navštívili ještě další místa, kde by se odběry mohly konat, ta se ale ukázala jako nevhodná. V Praze je nyní 22 odběrných míst a kapacita je asi 5000 odběrů denně.

Praha má v současné době dostatek ochranných a hygienických prostředků pro zaměstnance a své firmy. Vytvořeny má i zásoby.

V neděli přibylo v Česku 274 potvrzených případů koronaviru, méně než v předchozích pěti dnech. Od začátku epidemie se dosud v zemi nakazilo 24.367 lidí, z toho víc než 17.500 se uzdravilo a 423 nakažených zemřelo. Z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví vyplývá, že momentálně je nemocných rekordních 6397 lidí.