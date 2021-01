Praha v době covidu zažila nejklidnější Silvestr za poslední roky

Lidé odpalují rachejtle z balkonů při silvestrovských oslavách v noci na 1. ledna 2021 na sídlišti Jižní město v Praze. V Česku platí od 21:00 do 05:00 kvůli riziku šíření koronaviru zákaz vycházení, většina lidí proto příchod nového roku slavila doma.

Lidé odpalují rachejtle z balkonů při silvestrovských oslavách v noci na 1. ledna 2021 na sídlišti Jižní město v Praze. V Česku platí od 21:00 do 05:00 kvůli riziku šíření koronaviru zákaz vycházení, většina lidí proto příchod nového roku slavila doma. ČTK/Říhová Michaela

Praha - Příchod nového roku byl v Praze vzhledem k současným omezením kvůli epidemii koronaviru mimořádně klidný. Hasiči do jedné hodiny po půlnoci likvidovali 18 menších požárů souvisejících se silvestrovskými oslavami a mluví o jednom z nejklidnějších Silvestrů za posledních deset let. Podobnou zkušenost mají záchranáři, kteří zažili běžnou noční službu, s oslavami a použitím zábavní pyrotechniky souviselo 18 výjezdů. Pražský policie vyjížděla k 269 oznámením. Bylo to o 50 méně než loni.

Například loni pražští hasiči během noci z 31. prosince na 1. ledna vyjížděli k 57 převážně menším požárům způsobeným zábavní pyrotechnikou, záchranáři za noční směnu zaznamenali 255 zásahů.

Hasiči do půlnoci likvidovali šest menších požárů křoví a zbytků pyrotechniky, od půlnoci dalších 12. První výjezd letošního roku měla čtyři minuty po půlnoci jednotka z chodovské stanice. Zasahovala u požáru křovin.

V Braníku před 22:00 zalétla petarda do mřížky osobního auta. Požár ale podle Kavky nezpůsobil větší škodu, plameny poškodily plastové části. V ulici Radimova pak hasiči likvidovali požár pyrotechniky v nákladovém prostoru dodávky. V Řeporyjích hořely dřevěné palety na ploše deset krát pět metrů.

Na rozdíl od minulých let, kdy v centru Prahy slavily příchod nového roku tisíce lidí, Čechů i zahraničních turistů, byly večer a v noci ulice kolem Václavského a Staroměstského náměstí vzhledem k restrikcím a omezenému cestování téměř prázdné. Vidět byli hlavně hlídkující policisté a strážníci nebo připravení zdravotníci.

Záchranná služba tak letos nemusela využít velkokapacitní Golem určený například pro hromadná neštěstí, a po půlnoci ho začala balit. Záchranáři během silvestrovské noční směny vyjeli ke 150 případům, v souvislosti s oslavami bylo 18 výjezdů.

Běžně bývá pro pražské zdravotníky silvestrovská směna tou nejnáročnější v celém roce. ZZS ani přes platné protiepidemické restrikce nechtěla situaci podcenit a obvyklý počet posádek posílila o osm záchranářských. V běžné dny je k dispozici 37 posádek.

Policie nemusela řešit žádné zásadní problémy, nejčastěji se jednalo o pouštění pyrotechniky, rušení nočního klidu nebo zákaz vycházení. ČTK to řekla mluvčí pražských policistů Violeta Siřišťová. Oproti jiným rokům policisté častěji vyjížděli k hádkám doma, ale třeba také v ubytovnách. Podle mluvčí je to způsobeno protiepidemickými restrikcemi, především zákazem vycházení, který platí mezi 21:00 a 05:00.

Policie ČR na twitteru poděkovala lidem za to, že to vydrželi a neslavili Silvestra na ulicích. "I když jsme vás o to prosili, byla pro nás silvestrovská noc bez lidí smutná premiéra. Nechť se příští rok neopakuje," uvedli policisté spolu s novoročním přáním.

V Praze na Václavském náměstí se ve čtvrtek večer konala demonstrace proti vládním opatřením. Podle policie se jí zúčastnilo asi 80 lidí, někteří odmítali místo přes opakované policejní výzvy opustit i po 21:00. Policie podle zpravodajů ČTK Václavské náměstí uzavřela. V souvislosti s tímto shromážděním policisté podle Siřišťové zajistili tři lidi, kteří jsou v současné době podezřelí z přestupkového jednání, řekla dnes.

Silvestrovské oslavy letos nejen v Česku poznamenal koronavirus. V zemi jsou zavřené restaurace či bary, platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti a od 21:00 do páté hodiny ráno až na výjimky zákaz vycházení. Na veřejnosti se smí scházet maximálně dva lidi, kteří nepatří do jedné domácnosti. Praha navíc na řadě míst zakázala používání zábavní pyrotechniky, městem se přesto celý večer rozléhaly petardy a nebe rozsvěcovaly světlice či malé ohňostroje. Hasiči předem varovali lidi, aby neodpalovali pyrotechniku z balkonů či oken, protože hrozí požáry bytů, aut či kontejnerů.