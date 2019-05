Praha v červnu přivítá řadu hvězd světové populární hudby

Praha - Příznivci populární hudby na červnových koncertech v Praze přivítají nebývalé množství světových jmen. V metropoli na různých místech mimo jiné vystoupí Bryan Ferry, The Beach Boys, Def Leppard, Kiss, ZZ Top, Phil Collins nebo Mark Knopfler. Hudebníci představí své nové nahrávky i osvědčené hity. Do největší pražské haly O2 areny dorazí 5. června i kapela Maroon 5. Americká poprocková skupina zahraje poprvé v Česku v rámci svého turné k desce Red Pill Blues. ČTK o tom dnes informovali pořadatelé koncertů.

"Z červnových koncertů v Praze se nejvíce těším na set kapely Maroon 5, která bude pokračovat ve svém turné ke svému poslednímu, velmi úspěšnému, albu. Těším se proto, že Maroon 5 v České republice ještě nikdy nehráli, a také proto, že tuhle kapelu předchází velmi dobrá pověst, pokud jde o koncertní provedení," řekl ČTK hudební publicista Jaroslav Špulák.

Ve stejný den jako Maroon 5 ve Foru Karlín vystoupí britský zpěvák a skladatel Bryan Ferry, známý zejména z působení v kapele Roxy Music. Hned o den později ho vystřídá rocková kapela Smashing Pumpkins, která ohlásila turné s původními členy skupiny. Americká skupina Beach Boys vystoupí 16. června ve Velkém sále pražské Lucerny. Do metropole se vrátí po dvou letech od koncertu v Kongresovém centru. Kapela, která se do dějin populární hudby zapsala hity jako Surfin' USA nebo Good Vibrations, v Lucerně zazpívá přesně 50 let od svého prvního vystoupení v tomto sále. Ve Foru Karlín se 26. června objeví americká diskotéková legenda Kool & the Gang, která se proslavila písněmi jako Celebration nebo Cherish.

Na své si přijdou také příznivci tvrdší muziky. Po třech letech 11. června v Praze znovu zahraje i americká metalová kapela Slipknot. Muzikanty vystupující v hororových maskách přivítá opět v O2 areně, kterou v roce 2016 vyprodala. Do O2 areny se vrátí 17. června také hardrockové kapely Def Leppard a Whitesnake. Chystají pro fanoušky své největší hity a Whitesnake představí i nové album. V metropoli se v červnu uskuteční také velký koncert pod širým nebem, když na druhý ročník akce Prague Rocks zavítají 19. června na fotbalový stadion v Edenu rockové legendy Kiss a ZZ Top. Thrashmetalová skupina Slayer, působící na hudební scéně od 80. let, zahraje 25. června na turné Final World Tour označovaném jako závěrečné v holešovické Tipsport Areně. "Témata jejich tvorby jsou jak globální genocida, chaos našeho zlomeného politického systému, tak i moc v těsné blízkosti světových hrůz. Vystoupení Slayer slibují mnohé, rozhodně však nečekejte žádné balady, žádná akustická čísla, žádná pomalá tempa," uvedl ke Slayer Petr Novák z pořádající agentury Live Nation.

Rockery v O2 areně vystřídá 22. června úspěšná chlapecká kapela Backstreet Boys. Nabídne písně z nového alba. V rámci turné A Celebration - Life and Works 1980-2019 vystoupí 24. června v pražském Kongresovém centru Dead Can Dance, jedna z nejpozoruhodnějších formací hudební historie posledních čtyř dekád. Zzaní skladby z jejich novinky Dionysus, ale jak název koncertu napovídá, přinese i průřez jejich bezmála čtyřicetiletou kariérou. Zpěvák a bubeník Phil Collins, který znovu nastartoval svoji hudební kariéru, vystoupí v O2 areně 25. června v rámci turné s názvem Still Not Dead Yet Live. Někdejší zpěvák a kytarista slavné britské kapely Dire Straits Mark Knopfler zahraje 26. června v pražské O2 areně.