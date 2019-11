Praha uzavře od 4. do 6. listopadu průjezd Malou Stranou

Praha - Pražský magistrát uzavře od pondělí 4. listopadu do středy 6. listopadu průjezd Malou Stranou mezi Valdštejnskou ulicí a Újezdem. Důvodem jsou dopravní komplikace, které působí oprava kolejí a uzavírka na Smetanově nábřeží. ČTK to sdělil náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Řidiči budou muset jezdit tunelem Blanka nebo po Severojižní magistrále. Do oblasti budou vpuštěni jen rezidenti a dopravní obsluha. Na Smetanově nábřeží opravuje dopravní podnik (DPP) od začátku tohoto týdne koleje, práce mají trvat do 7. listopadu.

"Opatření potrvá od pondělních 06:00 do středečního večera. Potřebujeme zajistit možnost průjezdu tramvají a také možnost dostat se do oblasti složkám integrovaného záchranného systému. Chci všechny řidiče požádat o trpělivost a využití objížďky tunelovým komplexem Blanka nebo Severojižní magistrálou. Děláme maximum pro to, aby omezení bylo co nejkratší," uvedl Scheinherr.

Dopravní opatření přichází kvůli opravě v Křižovnické ulici a dočasnému uzavření Smetanova nábřeží. "Zatímco tento týden dopravě ulevily podzimní prázdniny a dovolené, příští týden se očekává až 30procentní nárůst automobilové dopravy," uvedl Scheinherr.

Tramvaje nejezdí mezi zastávkami Staroměstská a Národní divadlo. Tramvaje jezdí po objízdných trasách. Rovněž řidiči po nábřeží neprojedou a musí jezdit ve směru do Křižovnické přes most Legií na Malostranské náměstí, dále Letenskou a přes Mánesův most na náměstí Jana Palacha. V opačném směru mohou jet z Dvořákova nábřeží na Čechův most, nábřeží Edvarda Beneše a přes Klárov a Malostranské náměstí na Újezd a přes most Legií.