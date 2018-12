Praha - Pražská O2 arena od čtvrtka do neděle uvidí elitní parkurové jezdce a jejich špičkové koně. Při Prague PlayOffs 2018, kterým vyvrcholí seriál Global Champions, se bude bojovat o dvě trofeje. Pro domácí fanoušky bude zajímavější týmová soutěž s Prague Lions, v jejichž barvách mohou nastoupit čeští jezdci Anna Kellnerová a Aleš Opatrný. V sobotu bude šestnáct nejlepších účastníků seriálu bojovat o vítězství v individuální soutěži.

Do soutěže družstev se kvalifikovalo šestnáct týmů z Global Champions League. Ty se skládají podobně jako fotbalové kluby, manažeři angažují jezdce bez ohledu na národnost. Čtyři nejlepší týmy - London Knights, Valkenswaard United, Miami Celtics a Rome Gladiators - postoupily přímo do pátečního semifinále.

Připojí se k nim osm týmů ze čtvrtečního semifinále, v němž se o postup utká dvanáct týmů na pátém až 16. místě celoročního bodování. Z deváté pozice postoupili na PlayOffs Prague Lions. V nominované čtveřici pro pražský závod jsou i Kellnerová a Opatrný, ale zatím není známo, jaká konkrétní tříčlenná sestava ve čtvrtek nastoupí. "My tu nominaci víme, ale chceme si to nechat pro sebe. Díky tomu, že jsou tady dva jezdci za Českou republiku, tak jednoho určitě uvidí," řekl dnes novinářům Opatrný.

Pražský tým, který v průběhu sezony dvakrát skončil na stupních vítězů, má ty nejvyšší ambice. "V první řadě se dostat do té neděle, kdy se ve finále začíná od nuly," prohlásil Opatrný. "Myslím si, že všichni čtyři jezdci, kteří tady budou na startu, jsou ve skvělé formě. Dokazovaly to jejich výkony z poslední doby," doplnil.

Se svým koněm Fakírem absolvoval dva lehčí parkury na tréninkových závodech v Německu. "To s ním většinou dělám před většími závody. Ve většině závodů to klaplo, tak doufám, že mu ta forma vydržela a ještě vydrží alespoň přes tyhle závody," uvedl Opatrný.

Myslí si, že větší parkurová soutěž už může být jen těžko k vidění. "Existuje samozřejmě mistrovství světa nebo olympiáda, ale to je jiný seriál. Vnímám to na stejné úrovni. Jsou to dva rozdílné šampionáty, ale řadím je do stejné úrovně," popisoval.

V Praze pojede většina jezdců z elitní desítky světového žebříčku. "Domnívám se, že tady máme skutečně tu největší jezdeckou špičku, která v této chvíli existuje," doplnil šéf organizačního výboru Jan Andrlík.

Elitní individuální soutěž, která se pojede na dvě různá kola, bude k vidění v sobotu. Startovat v ní bude také stříbrný olympijský medailista z Ria Švéd Peder Fredricson, který hájí barvy Prague Lions. V seriálu Global Champions Tour se letos nejvíce dařilo Benu Maherovi, členu vítězného britského týmu na OH 2012 v Londýně. Jako jediná žena se kvalifikovala Australanka Edwina Topsová-Alexanderová.

Do ochozů O2 areny se vejde zhruba 12.000 diváků. Vyprodáno není. "Máme téměř vyprodané finálové večery o víkendu, nicméně i na tyto programy jsou ještě nějaké vstupenky," řekl Andrlík. Vedle vrcholných závodů budou k vidění i soutěže na nižších překážkách a bohatý doprovodný program.

Bezpečnostní opatření u haly ze strany policie se podle policejního mluvčího Tomáše Hulana nebudou nijak lišit od opatření například při ligových hokejových zápasech. Začnou platit ve čtvrtek, kdy akce začne. Už před tím ale může při navážení materiálu, techniky nebo zvířat docházet k dílčímu omezení dopravy v Lisabonské ulici.