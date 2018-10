ANO mělo v Praze vyšší očekávání, chce jednat se všemi

Praha - Hnutí Praha Sobě zahájilo jednání o případné koalici na pražském magistrátu. Do jeho štábu těsně před půlnocí dorazili představitelé Koalice pro Prahu Jiří Pospíšil (TOP 09) a Hana Kordová Marvanová. Lídr hnutí, starosta Prahy 7 Jan Čižinský novinářům řekl, že už během večera odmítl nabízené schůzky s ANO i ODS. Pospíšil před zahájením jednání řekl, že Koalice pro Prahu bude jednat i s ostatními stranami včetně ODS, ale do koalice s ANO by nešel.

Po sečtení tří čtvrtin hlasů těsně v metropoli vede ODS, za ní jsou Piráti a s téměř stejným výsledkem Praha Sobě a koalice TOP 09, STAN a lidovců. ANO je podle dosud sečtených hlasů páté.

"Změna je skutečně na dosah, zbývá domluvit koalici. Já jenom apeluji, abychom rychle jednali. Hlavní klíč k řešení problémů, které Praha má, jako je doprava a bydlení, je právě zrychlení magistrátu. A těžko přesvědčíme voliče, že umíme zrychlit magistrát, když budeme domlouvat koalici strašně dlouho," řekl novinářům Čižinský.

Pro změnu na magistrátu je Praha Sobě ochotná i ke kompromisům, jestli to ale bude i jeho setrvání v čele Prahy 7 ale zatím komentovat nechtěl. "Stále chceme, aby ve vedení Prahy byli lidé, kteří budou ochotni se jí věnovat naplno," řekl ČTK lídr Pirátů v Praze Hřib.

Piráti schůzky zahájí v neděli, Koalice pro Prahu to s Prahou sobě stihla těsně před půlnocí. "Těší mě, když občanská reakce, která se proměnila do hnutí Praha Sobě, uspěje. Je to opak toho, když si nějaký oligarcha koupí média a za svůj kapitál si vytvoří politické hnutí," řekl při příchodu Pospíšil. Přestože při příchodu uvedl, že Praha má konečně naději na radu, která přinese změnu, později doplnil, že ze sobotní schůzky nelze dělat předčasné závěry. "Budeme zcela seriózně jednat i s ODS," dodal.

Prvních pět stran má po sečtení tří čtvrtin hlasů velmi těsný rozestup 15 až 18 procent. Jiné strany se do zastupitelstva nedostanou, poprvé od roku 1990 z něj tak vypadnou zástupci ČSSD a KSČM. Vyplývá to z průběžných výsledků na serveru www.volby.cz a z propočtu ČTK.

V roce 2014 v Praze nejvíc hlasů dostalo ANO, které jako nováček komunálních voleb získalo zhruba 22 procent hlasů a 17 křesel v zastupitelstvu. Druhá TOP 09 s víc než pětinou hlasů měla 16 mandátů. Trojkoalice Strany zelených, KDU-ČSL a STAN obsadila osm křesel, po osmi zastupitelích měla také ODS a ČSSD. Čtyři místa v zastupitelstvu získali shodně komunisté a Piráti.

Primátorem se po volbách stala Adriana Krnáčová, která vedla kandidátku ANO. Koalici vytvořilo ANO s Trojkoalicí a ČSSD. V jedenáctičlenné pražské radě obsadilo ANO pět míst, ČSSD a Trojkoalice po třech radních.

ANO mělo v Praze vyšší očekávání, chce jednat se všemi

Podle kandidáta ANO na pražského primátora Petra Stuchlíka mělo hnutí v metropoli vyšší očekávání a ve volbách neuspělo. Stuchlík ale zdůraznil, že výsledky všech pěti subjektů, které se do zastupitelstva dostaly jsou velmi vyrovnané. ANO je podle něj připraveno k jednání se všemi. Nemá pocit, že by hnutí muselo skončit v opozici.

"My hodnotíme jednoznačně, že to není úspěch a nevyhráli jsme, to je bez debat," řekl Stuchlík na tiskové konferenci. Podle něj kandidáti dali do kampaně všechno, ale nepodařilo se dobře prezentovat výsledky vlády primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v předchozích čtyřech letech.

Nechtěl vylučovat žádnou možnost povolební spolupráce. Podle něj bude klíčové najít programový průnik, za hlavní priority označil vybudování klíčových dopravních staveb a urychlení výstavby bytů. Kontakty s představiteli jiných stran už měl, neupřesnil však s kým.

"Ve hře jsou dvě varianty. Rozhodující karty má ve hře TOP 09 a její uskupení. Buď Praha dostane vládu chaosu, to je pan Čižinský (Praha sobě) a Piráti a ten konglomerát kolem topky, a nebo tady bude něco rozumnějšího, což je ODS, ANO a případně TOP 09," řekl ČTK k možnému povolebnímu uspořádání Ivan Pilný, který byl na kandidátce ANO na třetím místě.

Stuchlík uvedl, že je připraven i na roli opozičního zastupitele, nemá ale signály, že by ANO nutně muselo skončit v opozici. Řekl také, že nelituje prodeje společnosti Fincentrum, k němuž přistoupil s ohledem na vstup do politiky. Podle něj by k prodeji došlo nejpozději do roka i bez jeho politického angažmá.