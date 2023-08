Praha Sobě vyzvala primátorova náměstka Jiřího Pospíšila (TOP 09) k rezignaci

Praha - Opoziční uskupení Praha Sobě vyzvalo náměstka pražského primátora a europoslance Jiřího Pospíšila (TOP 09) k rezignaci. Důvodem je článek Deníku N, podle kterého Pospíšil zorganizoval schůzku zástupců hnutí STAN a TOP 09, kde se setkali bývalý Pospíšilův asistent Jiří Fremr s jedním z hlavních obviněných v kauze Dozimetr Michalem Redlem. Vysvětlení od Pospíšila žádá i pražská organizace hnutí ANO, chce, aby objasnil roli TOP 09 v kauze a vyvodil z toho závěry pro sebe. V usnesení, které novinářům prezentovali předseda pražského hnutí Ondřej Prokop a poslanec Patrik Nacher, také žádá, aby se kauzou zabývalo první zastupitelstvo Prahy svolané po prázdninách. Pospíšil jakékoliv spojení s kauzou Dozimetr odmítá a rezignovat nehodlá.

Pospíšil řekl, že k rezignaci nevidí důvod. Zdůraznil, že jako obviněný ani jako podezřelý v kauze nefiguruje stejně jako jeho někdejší poradce Fremr. S tím Pospíšil ukončil po vypuknutí kauzy spolupráci. Schůzka, na kterou se Deník N v článku odkazuje, se měla týkat spolupráce hnutí STAN a TOP 09 po komunálních volbách v roce 2018. Redl na ní tehdy podle Pospíšila doprovázel zástupce hnutí STAN.

V kauze Dozimetr čelí obvinění několik lidí, kteří podle policie organizovali korupci v pražském dopravním podniku. Článek Deníku N vychází z informací z neveřejného policejního spisu. Podle lídra Prahy Sobě Jana Čižinského z něj ale vyplývá, že právě na schůzku v Itálii a setkání Fremra s Redlem navázala pravidelná setkávání údajné zločinecké skupiny v bytě v centru Prahy.

"To odhalení Deníku N spočívá v tom, že Jiří Pospíšil tu klíčovou schůzku v Itálii sám organizoval. A za nás je naprosto neudržitelné aby takový člověk reprezentoval Prahu jako náměstek nebo Českou republiku jako europoslanec," řekl Čižinský.

Pospíšil Čižinského vyzval, aby ustal s absurdními politickými výpady a výroky, kterými znevažuje právní systém. Odmítl také informaci, že byl vlastníkem či uživatelem šifrovaného telefonu. "To už není ani dezinformace, ale prachsprostá lež. Ta má jediný cíl diskreditovat mou osobu stejně tak, jak se o to snaží hnutí Praha Sobě," uvedl v prohlášení. Dodal, že se bude bránit právní cestou. Je podle něj zcela evidentní, že se žádného nezákonného jednání, které nyní naznačuje Praha Sobě, nedopustil, jinak by byly tyto informace ve spise a policie by podle toho konala.

K odstoupení Pospíšila nevidí důvod ani předseda klubu pražské koalice Spolu Tomáš Portlík (ODS). Řekl, že článek nepřinesl žádné nové informace, které by nebyly voličům známé již před volbami a kvůli kterým by měl Pospíšil rezignovat.

Praha Sobě Pospíšila vyzvala, aby rezignoval na všechny politické funkce, jinak má v plánu podniknout další kroky. "Pokud pan Pospíšil nerezignuje, tak svoláme mimořádné zastupitelstvo a současně se obrátíme taky na Evropský parlament, protože se domnívám, že tam jsou subjekty, které skutečně nechtějí mít ve svých řadách takového člověka. Tu lhůtu jsme panu Pospíšilovi dali do konce zítřka (středy)," dodal Čižinský. Podle Nachera by se termín svolání mimořádného zastupitelstva blížil tomu řádnému, které se má sejít 14. září. Až v případě, že by kauza nebyla zařazena jako první bod této schůze, bylo by podle něj namístě svolat zastupitelstvo mimořádně.

Praha Sobě chce další postup ujasnit ve čtvrtek. Ke svolání mimořádného zastupitelstva chce oslovit i koaliční Piráty, se kterými by měli dostatek hlasů. Předseda klubu Pirátů Daniel Mazur řekl, že politickou odpovědnost nese především koalice Spolu. "Pokud bude Jiří Pospíšil v této kauze obviněn, očekáváme jeho okamžitou rezignaci z funkce pražského náměstka pro kulturu a animal welfare. Pan náměstek Pospíšil rovněž slíbil klubu Pirátů svoji okamžitou rezignaci v případě, pokud bude ze spáchání trestného činu obviněn jeho bývalý poradce Jiří Fremr. K tomuto obvinění nicméně dosud nedošlo," sdělil Mazur.

Opoziční hnutí ANO podle Prokopa v článku nevidí nic nového, Pospíšila vyzvalo k objasnění jeho role v kauze už minulý týden. "My za opozici se nebráníme diskusi s panem Čižinským o svolání mimořádného zastupitelstva, ale musí to mít jasný důvod, protože to je drahá legrace, protože to stojí stovky tisíc korun a nechceme plýtvat zbytečně finance Pražanů," uvedl Prokop. Podle usnesení jeho organizace by se měly objasněním případného nekalého financování kampaně TOP 09 zabývat příslušné úřady.

Koaliční hnutí STAN podle svého pražského lídra, náměstka primátora Petra Hlaváčka bude chtít o situaci diskutovat v rámci koalice.

V kauze Dozimetr policie loni obvinila mimo jiné tehdejšího náměstka pražského primátora a starostu Lysolají Petra Hlubučka (dříve STAN), bývalého finančního ředitele dopravního podniku Mateje Augustína nebo právě podnikatele Michala Redla. Skupina obviněných podle policie systematicky obsadila klíčové pozice v podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat úplatky.