Praha se 15. června připojí k akci Tanec pro vodu

Praha - Praha se znovu připojí ke 170 místům na celém světě, kde budou lidé tancem vyjadřovat potřebu dostupné pitné vody všem. Celosvětová akce Global Water Dances se v české metropoli bude konat 15. června na Střeleckém ostrově. V mnoha dalších zemích choreografové připravují tance také u řek, jezer, na pobřeží, v parcích, bazénech a na dalších místech souvisejících s vodou.

Akce se koná od roku 2011 každé dva roky a Česko se jí účastní od začátku. Letos je hlavním tématem letošní motto Spojených národů Vodu pro všechny a šestý cíl udržitelného rozvoje - zajistit dostupnost vody pro všechny až do roku 2030. Jednotlivé choreografie propojí vybrané místo s jeho atmosférou a environmentální problematikou konkrétní země. Tanečníci na všech kontinentech budou tančit na počest vody, aby podpořili opomíjené nebo umlčované iniciativy různých nadací a neziskových organizací vedoucí k její ochraně, uvádějí pořadatelé.

Pražská skupina čítá 16 tanečníků, kteří připravují choreografii pod vedením tanečnice, choreografky a pohybové terapeutky Reny Milgrom. Tanec organizátoři projektu zvolili jako způsob komunikace, který je srozumitelný na celém světě. Tanec může být i cestou vytváření komunit, nejen tělo jednoho člověka při něm komunikuje s druhým, uvedli organizátoři.

Pražské vystoupení doprovodí stejně jako v minulých letech živá hudba perkusionistů. Představení jsou zdarma a na závěr se diváci mohou připojit k tanečníkům a společně s nimi si zatančit. Tance pro vodu budou po celém světě natáčeny a zpřístupněny online.

Celosvětový projekt Global Water Dances (Tanec pro vodu) má poukázat na to, že zhruba 2,5 miliardy lidí na zeměkouli žije bez adekvátní hygieny a ročně zemře pět milionů lidí na otravu znečištěnou vodou. Organizátoři zmiňují údaje Světové zdravotní organizace (World Health Organization), podle nichž znečištěná voda způsobuje ročně 4,4 miliardy průjmových onemocnění, z nichž 1,5 milionu končí smrtí, zejména dětí ve věku do pěti let. Každých 20 sekund zemře jedno dítě postižené průjmem z nečisté vody. Špinavá voda každoročně usmrtí více lidí než všechny formy agrese, včetně válek.