Praha půjčí Pražské plynárenské dvě miliardy Kč na nákup plynu na další zimu

Praha - Pražský magistrát půjčí své firmě Pražská plynárenská (PPAS) dvě miliardy korun na nákup plynu na další zimu. Úvěr dnes schválili pražští zastupitelé. Rozhodli také o tom, že se město za firmu zaručí u bank, u kterých společnost úvěruje. Důvodem podpory jsou ceny plynu, které od loňska prudce rostou. Podle zástupců PPAS vzrostly meziročně desetinásobně. Výrazně vyšší jsou i další náklady, jako jsou garance u operátora trhu OTE, které firma ze schválené půjčky hradit nebude. Zajištění zásob plynu pro další zimní období tak bude výrazně dražší.

Pražská plynárenská patří mezi největší tuzemské dodavatele energií, plynem a elektřinou zásobuje zhruba 425.000 odběrných míst. Jejím jediným akcionářem je Pražská plynárenská Holding ovládaná Prahou.

Rozhodnutí doprovázela mnohahodinová diskuse zastupitelů. Opoziční ODS a ANO kritizovaly fungování společnosti i půjčku. Podle nich by měli zodpovědní politici a manažeři vyvodit osobní důsledky. Zástupci firmy a vedení města kritiku odmítli. Zastupitelé nakonec souhlasili s návrhem opozice, že v PPAS bude proveden audit.

Odborníci: Je logické, že se Pražská plynárenská obrací na Prahu

Je logické, že se Pražská plynárenská obrací s prosbou o financování na hlavní město Prahu, která je jejím akcionářem. Za společností stojí silný a spolehlivý akcionář, který nenechá podnik zaniknout. Řekli to dnes odborníci, které ČTK oslovila. Pražští zastupitelé na svém dnešním jednání projednají dvoumiliardovou půjčku Pražské plynárenské na nákup plynu do zásobníku na příští zimu.

"Pražská plynárenská má ten luxus mít za sebou tak silného a společensky odpovědného akcionáře. Osobně počítám, že Pražská plynárenská by skončila až jako poslední dodavatel plynu v ČR, a to i když nemá žádný jeho zdroj, jen nakupuje a distribuuje. Město Praha má obrovské finanční rezervy (byť na metro D a okruh), z nich do doby čerpání inkasuje, počítám, nižší výnosy, než jsou celkové náklady na financování Pražské plynárenské od bank. Město by mělo společnosti Pražská plynárenská raději půjčit samo a pak splacení půjčky vymáhat," uvedl analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal.

Podle ekonoma společnosti Natland Petra Bartoně je postup Pražské plynárenské logický. "To, že se obrací na Hlavní město Prahu jako vlastníka, je logické. Firma se většinou obrací na svého majitele jako na první možný zdroj financí, protože od majitele mohou očekávat největší flexibilitu. Jednání s externími věřiteli bývají komplikovanější a dražší," uvedl.

Bartoň upozornil, že Pražská plynárenská patřila mezi levnější dodavatele do domácností. "Pokud cena plynu klesne, nebo aspoň přestane hrozit další zásadní růst, je to skutečně jen problém s cash-flow. Staré fixované nízké ceny pro zákazníky budou postupně končit, nové fixace budou za vyšší úroveň, začne se postupně cash-flow zase zlepšovat. Pak lze půjčku brát skutečně jako výpomoc s cash-flow," uvedl Bartoň.

Podle mluvčího Pražské plynárenské Miroslava Vránka má dodatečné financování návaznost zejména na povinnost disponovat zásobami zemního plynu v podzemních zásobnících včetně nyní projednávaných zpřísňujících požadavků na navýšení zásob, pro zimní sezonu 2022/2023. "V kombinaci s vysokými cenami to pro Pražskou plynárenskou představuje výrazné větší nároky v oblasti financování, a to v řádu miliard. Dodávka zemního plynu zákazníkům ani chod společnosti není uvedeným ovlivněn," uvedl Vránek.

