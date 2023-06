Praha prodlouží slevu na městskou dopravu pro sociálně slabší a Ukrajince

Praha - Praha prodlouží zvýhodněný tarif MHD pro lidi, kteří pobírají dávku pomoci v hmotné nouzi, a také pro uprchlíky z Ukrajiny. Původně mělo zvýhodnění platit do konce letošního června, v případě potřebných bude pomoc prodloužena o rok a v případě Ukrajinců do 30. září letošního roku. Dnes to schválili městští radní. Zvýhodněná cena je 165 korun za měsíční kupon oproti běžným 550 korunám a 444 korun za čtvrtletní kupon, který normálně stojí 1480 korun.

Sleva pro potřebné začala platit v srpnu roku 2021, na uprchlíky z Ukrajiny ji město rozšířilo 12. června loňského roku. Zvýhodněných měsíčních kuponů dopravní podnik podle dokumentu loni prodal 85.392 a čtvrtletních 53.999, utržil za ně celkem 28,3 milionu korun.

Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že kratší doba slevy pro Ukrajince souvisí se změnami, na základě kterých by měli mít od července možnost žádat o standardní dávky v hmotné nouzi. Budou tak moci využít slevu pro ty, kteří je pobírají. Důvodem prodloužení slev je pak podle náměstka pokračující špatná ekonomická situace zdražování.

Slevu minulé vedení magistrátu schválilo při změnách v tarifech jízdného, které od 1. srpna 2021 zdražily jízdenky na 30 minut z 24 na 30 korun a na 90 minut z 32 na 40 korun. Zdražily rovněž SMS jízdenky, a to o v případě 30minutové z 24 na 31 korun a 90minutové z 32 na 42 korun. Důvodem byly zvyšující se náklady na provoz veřejné dopravy. Ceny měsíčních a ročních kuponů zůstaly zachovány, roční kupon stojí 3650 korun.