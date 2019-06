Praha přes kritiku dokončí jen část schválené privatizace bytů

Praha - Hlavní město dokončí privatizaci 445 bytů, s jejichž nájemníky začalo jednat. Naopak u 804 bytů, kde sice prodej v roce 2012 schválilo zastupitelstvo, ale jednání zatím nezačala, magistrát od prodeje ustoupí. Dnes o tom rozhodlo zastupitelstvo. Proti zastavení části již schválených prodejů na jednání protestovali nájemníci bytů, proti plánu se postavili i opoziční zastupitelé. Kolem privatizací v minulosti vznikl spor v koalici, když Piráti a Praha Sobě chtěly prodeje zastavit úplně, což odmítly Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN).

Město podle schváleného materiálu v roce 2012 rozhodlo o privatizaci celkem 3918 bytů ve čtyřech vlnách. Z tohoto počtu již bylo nájemníkům prodáno 2532 bytů, nyní se řešil doprodej zbylých 1386. V případě 582 bytů, kde již byl prodej zahájen, město privatizaci dokončí, u zbytku od ní dnešním rozhodnutím zastupitelů ustoupilo.

Podle radního pro bydlení Adama Zábranského (Piráti) je zvolený postup výsledkem koaliční dohody. Byty budou nově založeným družstvům prodány za původně schválených podmínek včetně cenových odhadů, a to do konce letošního roku. Město si zároveň v domech ponechá 68 prázdných bytů. Přes prázdniny má Zábranský od rady úkol dořešit, jakým způsobem to právně ošetří.

Proti záměru vystoupila předsedkyně zastupitelů ODS Alexandra Udženija, které se nelíbilo zastavení části privatizace. "Milá koalice, není vám stydno, jak se chováte k obyvatelům? Hazardujete se stovkami lidí a s jejich životy. Těmto lidem je jedno, kdo tu sedí, ale tady bylo na půdě magistrátu něco schváleno," řekla. "Pokud je majetek v rukou lidí, ti se o to vždycky lépe starají," dodala. Zároveň předložila návrh, aby se dokončil alespoň zbytek třetí etapy privatizace, který neprošel.

Jednání se zúčastnili také zástupci nájemníků, kteří předložili petice pro dokončení všech privatizací. Zaplnili prostor pro veřejnost i chodby v zastupitelském sále a řada z nich se zúčastnila diskuse. Řekli, že několik let čekali na privatizaci, kterou jim Praha slíbila a kvůli které například prodávali chaty nebo si tehdy nepořizovali vlastní byty. "Pokládám to za nefér jednání. Tyto dané sliby se mají dodržet. Slovo morálka mizí ze slovníků, zejména vašeho," řekl Oldřich Vodička.

Obyvatelka Ivana Svejkovská řekla, že radní Zábranský zapomíná, že město jim dalo slib, pokud by se tak nestalo, tak by se zařídili jinak. Zapomíná podle ní, že se za deset let změnily ceny a trh s nemovitostmi a lidé zestárli a dnes už nedostanou hypotéky. S tím souhlasil i opoziční zastupitel Patrik Nacher (ANO).

Metropole se v posledních letech potýká s bytovou krizí a rostoucími cenami bydlení. Vedení města to chce řešit zrychleným povolováním staveb a dalšími opatřeními, jejichž součástí je i zastavení privatizací městských bytů. Ty by měly sloužit zejména sociálně slabším a pro město potřebným profesím, jako jsou zdravotníci či učitelé.

Praha schválila záměr stavby družstevního bydlení s účastí města

Pražští zastupitelé dnes schválili záměr výstavby družstevního bydlení s účastí hlavního města. Záměr počítá s tím, že by Praha pronajímala pozemky bytovým družstvům výměnou za možnost část bytů využít pro účely své bytové politiky. Program má být určen pro středně příjmové skupiny lidí, kteří si v současné bytové situaci nemohou v metropoli dovolit byt za tržní cenu a zároveň nesplňují podmínky k získání obecního bytu. Při družstevní výstavbě by členové družstva platili pouze náklady na stavbu bez marže developera a ceny pozemku.

"Plán spočívá v tom, že Praha by poskytla pozemky vhodné pro družstevní bytovou výstavbu a zároveň by se účastnila při založení bytového družstva. Tím by mohly vzniknout cenově výhodnější byty pro družstevníky, mladé osoby, které nedosáhnou na hypotéky a zároveň by tím vznikl segment bytů, které by byly k dispozici městu a městským částem," řekla radní Hana Kordová Marvanová (za STAN).

Družstevní výstavba by mohla koncovou cenu bytu snížit až o třetinu. Na konci března byla podle statistik developerských společností průměrná cena nového bytu v Praze 104.666 korun za metr čtvereční. Od poloviny roku 2015 nové byty v Praze zdražily o 88 procent.

Institut plánování a rozvoje (IPR) nyní připravuje mapu pozemků v majetku města, které jsou vhodné pro bytovou výstavbu. Právě ty by měly sloužit k podpoře družstev. Zároveň se už přihlásily městské části, například Praha 12 nebo 13, s nabídkou vhodných parcel ve svojí správě.

Družstva by město vybíralo na základě koncesního nebo jiného výběrového řízení. Vybranému subjektu by poskytlo pozemek nejprve na základě práva stavby a po jejím skončení dlouhodobého pronájmu. Ten nebude bezplatný, ale měl by být výhodný pro město i družstvo. Na samotnou stavbu si družstvo vezme bankovní půjčku. Družstevníci běžně jako vstupní vklad zaplatí 25 procent ceny bytu a zbytek, tedy poměrnou část z celkového úvěru, postupně splácí. Město by bylo zakládajícím členem družstva.

Dokument schválený zastupiteli je zatím záměrem. "To znamená, že budou podrobně rozpracovány dokumenty tohoto záměru. Vytvoříme pracovní skupinu, eventuálně komisi rady, chceme oslovit odborníky, kteří nám pomohou zpracovat právní a ekonomické dokumenty. Předpokládám tuto práci přes prázdniny," řekla Marvanová. Zastupitelé by dokument mohli projednat na zářijovém či říjnovém zasedání zastupitelstva.

Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí a rostoucími cenami bydlení. Vedení města to chce řešit zrychleným povolováním staveb a dalšími opatřeními, jejichž součástí je i zastavení privatizací městských bytů či právě podpora družstevní výstavby.