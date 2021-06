Praha postaví metro D, první vznikne úsek z Pankráce na Nové Dvory

Praha - Hlavní město začne stavět linku metra D. Jako první bude vybudován úsek trasy z Pankráce na Nové Dvory. Náklady by měly být při započtení inflace zhruba 52,09 miliardy korun. Rozhodli o tom dnes pražští zastupitelé. Přesný termín zahájení stavby není ale zatím jasný. Zastupitelé dnes rovněž schválili garanci financování stavby. Peníze na ni bude dopravní podnik (DPP) shánět u Evropské investiční banky (EIB) i komerčních bank. Město chce rovněž jednat o podpoře státu.

DPP dokončil loni v létě část geologického průzkumu na Pankráci, celý průzkum bude hotov letos v září. Metro D v první fázi spojí Pankrác a Písnici. Cenu stavby dnes kritizovali opoziční zastupitelé, podle kterých se předpokládaná cena v posledních letech neúměrně zvýšila.

"Schválením tohoto materiálu bude umožněno, abych já, pan náměstek (Pavel) Vyhnánek a pan primátor (Zdeněk Hřib) mohli vyjednávat s Evropskou investiční bankou (EIB) a dalšími institucemi o financování a zároveň mohli jednat se státními institucemi o možnosti financování metra ať už z národních či evropských zdrojů," řekl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Hlavní město nebude stavbu financovat, ale bude finanční krytí stavby pro DPP garantovat. Podniku to umožní, aby potřebné peníze získal. Generální ředitel DPP Petr Witowski ČTK ve středu řekl, že vyjednávání s bankami a dalšími institucemi o financování potrvá asi rok.

Právě cenu prvního úseku na dnešním zasedání kritizovali opoziční zastupitelé. Přestože vybudování metra opoziční ODS i ANO podporují, nelíbí se jim navýšení ceny v posledních letech. Zastupitel Ondřej Prokop (ANO) řekl, že za bývalé primátorky Adriany Krnáčové (ANO) byla připravena výstavba osmi stanic a depa za 39 miliard a nyní za pět stanic bez depa za 52 miliard korun. Zároveň uvedl, že v zahraničí byly v uplynulých letech postaveny trasy metra za nižší cenu. Zastupitel Václav Bílek (ANO) řekl, že cena je vyšší než například ve Vídni či Berlíně.

Scheinherr s výtkami nesouhlasil. Cenová úroveň za jeden kilometr trati je podle něj je srovnatelná s cenami na západě. Witowski pak řekl, že nelze vzít pouze cenu za kilometr a porovnávat ji s jinými městy. Vliv podle něj mají například geologické podmínky, kolik vlaků bude na lince jezdit nebo jakou rychlostí.

Zastupitelé řešili také rozhodnutí ministerstva dopravy (MD) o údajné podjatosti magistrátu. MD totiž minulý týden zrušilo vlastní rozhodnutí z loňského září, kterým odmítlo podjatost magistrátu při rozhodování o stavbě. Rozhodnutí odkládá vydání stavebního povolení na neurčito. Případ musí ministerstvo projednat znovu.

Podnět o podjatosti řeší MD od loňska a na magistrát jej podal spolek Pankrácká společnost, která mimo jiné nesouhlasí se stanicí Olbrachtova. Za podnětem podle zastupitelů stojí nezávislá zastupitelka Prahy 4 zvolená na kandidátce Pirátů Marie Jelínková. Za to Piráty kritizovala nejen opozice, ale také koaliční zastupitel Jan Wolf (KDU-ČSL), který postup Jelínkové označil za ostudu Pirátů a stavbu metra pak za "Temelín Prahy". Jelínková bude podle zastupitele Jana Hory (Piráti) z klubu v Praze 4 kvůli porušení volebního programu vyloučena.

Nejmenší provozuschopný úsek nové trasy je ten výše zmíněný, na kterém jsou naplánovány stanice Pankrác, která bude přestupní stanici na linku C, dále Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory. Na obou koncích tohoto úseku budou obratové koleje. V kratším úseku obratové koleje nejsou a nelze jej včetně dalších návazností efektivně provozovat.

Celkovou částku na stavbu bude město čerpat postupně. Pro letošní rok by měla vyjít na 0,17 miliardy, a naopak nejvíce peněz bude muset vydat v roce 2027, a to 9,65 miliardy. Poslední platby jsou naplánovány na rok 2029, a to 0,56 miliardy. Výhled na další roky bude v souladu s postupem realizace a přípravy upřesňován.

DPP dokončil loni v létě geologický průzkum na dvou ze čtyř míst. V místech dokončeného průzkumu následně prováděl ještě další průzkumné vrty, které budou součástí budoucích prostor metra. Na zbylých dvou potrvá průzkum do letošního září. Většina tunelů z geologického průzkumu bude součástí budoucího metra D.

V první fázi vznikne metro mezi Pankráci a Novými Dvory a pokračovat pak bude do Depa Písnice. V budoucnu má být postaven úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro z náměstí Míru, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z variant bylo náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa zamířit na Žižkov a dále do Vysočan. Celková předpokládaná cena je podle letošní aktualizace 97,79 miliardy korun a investorem je DPP.