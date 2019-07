Praha podepíše dohodu s majiteli pozemků pro metro D v Krči

V popředí (zleva) pražský primátor Zdeněk Hřib, jeho náměstek Petr Hlaváček, náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr a ředitel pražského dopravního podniku Petr Witowski symbolicky zahájili 19. června 2019 v Praze geologický průzkum pro stavbu metra D z Pankráce do Písnice.

V popředí (zleva) pražský primátor Zdeněk Hřib, jeho náměstek Petr Hlaváček, náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr a ředitel pražského dopravního podniku Petr Witowski symbolicky zahájili 19. června 2019 v Praze geologický průzkum pro stavbu metra D z Pankráce do Písnice. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Praha podepíše se soukromými vlastníky dohodu ohledně využití pozemků u nemocnice v Krči, které jsou potřeba pro stavbu nové linky metra D. Dnes o tom rozhodli pražští radní. Dohoda obsahuje stažení žaloby, kterou majitelé napadli územní rozhodnutí k metru, a povolení ke stavbě linky D na soukromých pozemcích na základě nájemní smlouvy. Město by mělo vlastníkům platit asi 10,1 milionu korun ročně a zároveň jim vytvořit podmínky pro uskutečnění jejich vlastní plánované výstavby.

Metro D povede z Pankráce do Písnice a pražský dopravní podnik (DPP) letos zahájil geologický průzkum. Stavba trasy vyjde na několik desítek miliard korun.

Na pozemcích kolem budoucí stanice Nemocnice Krč plánují soukromí vlastníci stavět kanceláře a byty. Magistrát se schválenou dohodou zaváže změnit projekt metra tak, aby byl v souladu s touto zástavbou. Město zároveň slibuje změnit územní plán a zrušit nyní platné stavební uzávěry na parcelách. Změna se podle schváleného dokumentu již připravuje a měla by být schválena v polovině příštího roku. Dopravní podnik jako investor zruší původně plánované náměstí, místo kterého vyrostou budovy vlastníků.

Výměnou za to majitelé stáhnou svoji žalobu a na základě nájemní smlouvy dovolí dopravnímu podniku na svých pozemcích stavět. Smlouva by měla platit do konce roku 2038 a roční nájemné má činit 10,1 milionu korun, podle vývoje cen se částka bude moci v budoucnu zvýšit. "Obsah dohody je maximálním možným kompromisem, kdy již nelze v jednání dosáhnout dalších ústupků ze strany vlastníků," píše se ve schváleném dokumentu. První iniciační dohodu město a s vlastníky podepsalo v roce 2017.

Vyčkat na rozhodnutí soudu ve věci žaloby ze strany vlastníků by podle magistrátu bylo riskantní. "V krajním případě by hrozilo i zrušení celého územního rozhodnutí a musel by se opakovat celý proces územního řízení," píše se v důvodové zprávě.

Praha a dopravní podnik řeší výkupy pozemků k metru D dlouhodobě, dosud šlo o jednu z největších překážek zahájení stavby. Radní letos v březnu schválili podobnou dohodu ohledně pozemků kolem plánované stanice Nádraží Krč. I tam plánují soukromí vlastníci stavět. Za minulé politické reprezentace vznikl kvůli výkupu pozemků plán vytvořit společný podnik se skupinou Penta. Dohoda nakonec nebyla uskutečněna.

V první fázi má vzniknout úsek metra Pankrác - Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do plánované zastávky Nové Dvory. Jako poslední ve směru na jih vznikne trasa od Nových Dvorů až do konečné Depo Písnice. Kromě úseku z Pankráce do Písnice má vést metro D také z Pankráce na náměstí Míru. O stavbě této části trasy se zatím nerozhoduje. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče.