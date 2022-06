Praha plánuje poskytnou až čtyřmiliardové ručení Pražské plynárenské

Praha - Praha plánuje ručit svojí společnosti Pražská plynárenská (PPAS) za bankovní půjčky ve výši až čtyř miliard korun. Dnes o tom rozhodli radní města, ještě o tom budou hlasovat zastupitelé. Již dříve město odsouhlasilo přímou dvoumiliardovou půjčku plynárnám na nákup plynu do zásobníku na příští zimu, k tomu však mají podle radního Jana Chabra (TOP 09) sloužit i půjčky od bank. Radní dnes schválili také záměr fúze společností Pražská plynárenská Holding (PPH) a PPAS, což má zjednodušit organizační strukturu plynáren.

Dvoumiliardový úvěr PPAS schválili městští zastupitelé koncem dubna. Důvodem podpory jsou ceny plynu, které od loňska prudce rostou, podle zástupců PPAS vzrostly meziročně desetinásobně. Již z dřívějších informací vyplývalo, že půjčka od města nebude stačit a firma bude požadovat další podporu. Ta má mít podle dnes schváleného záměru podobu ručení města za úvěry, které si PPAS vezme od bank. O plánu budou ještě v polovině června hlasovat zastupitelé. Firma také od června zvýšila ceny plynu v průměru o 39 procent pro domácnosti, které využívají ceník Standard, popřípadě produkty na něj navázané. Zákazníků s fixovanými cenami se tak zdražení zatím nedotklo. Již před tím společnost od dubna zvedla stejným způsobem ceny v průměru o 15,7 procenta.

"Prostředky nejsou na provoz společnosti, jdou pouze na nákup plynu tak, abychom naplnili zásobníky a byla zajištěna topná sezona pro příští rok," řekl k podpoře Chabr po dnešním jednání rady. Dodal, že v jiných evropských státech podporu poskytuje stát, ale ten český to zatím pouze zvažuje. Za ručení podle něj PPAS zaplatí hlavnímu městu poplatek 52 milionů korun. "Pokud by úvěrové prostředky nebyly poskytnuty, tak by PPAS nebyla schopna naplnit zásobníky a musela by je poté plnit v rámci spotového trhu," doplnil.

Praha vlastní plynárny prostřednictvím svojí společnosti PPH. Vedení města dnes schválilo sloučení obou firem, což má zjednodušit organizační strukturu. Operace by měla trvat čtyři až šest měsíců. Město dříve zvažovalo, že firmu PPH použije jako základ k vytvoření holdingu či později koncernu městských firem, nakonec se nicméně koalice shodla na zániku firmy.

Situaci v PPAS na posledním jednání zastupitelů kritizovaly opoziční ODS a ANO. Nelíbilo se jim fungování společnosti ani schválená půjčka. Podle nich by měli zodpovědní politici a manažeři vyvodit osobní důsledky. Zástupci firmy a vedení města však kritiku odmítli. Zastupitelé nakonec souhlasili s návrhem opozice, že v PPAS bude proveden audit. O jeho vypracování dnes radní požádali představenstvo firmy.

Pražská plynárenská patří mezi největší tuzemské dodavatele energií, když plynem a elektřinou zásobuje zhruba 425.000 odběrných míst. Kvůli extrémnímu růstu cen energií na velkoobchodních trzích skončila v Česku od loňského podzimu zhruba dvacítka dodavatelů. Největší z nich, skupina Bohemia Energy, ukončila činnost v polovině října. Měla asi 900.000 zákazníků. Situaci dále zhoršila válka na Ukrajině.

Na úrovni EU se už řadu týdnů diskutuje o přerušení dodávek ruské ropy a plynu, na němž je však řada evropských zemí včetně ČR do značné míry závislá. Evropská unie minulý týden definitivně schválila šestý balík sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu, jehož součástí je zákaz dovozu většiny ruské ropy od přelomu roku. Česko, Slovensko a Maďarsko si z embarga vyjednaly výjimky.