Praha oznámila zavření centra pro ukrajinské uprchlíky, další kraje to kritizují

Praha - Pražský magistrát uzavře k 15. červnu centrum pro ukrajinské uprchlíky ve Vysočanech, oznámil dnes primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Důvodem je přetíženost hlavního města a chybějící systém přesunu prchajících před válkou do méně vytížených krajů. Někteří hejtmani záměr kritizují, předseda Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) plán označil za nekolegiální krok a politické gesto. Zavřít své centrum pro uprchlíky, pokud to udělá Praha, chce Pardubický kraj. O uprchlíky z Ukrajiny napadené Ruskem se ČR zvládne postarat i při uzavření pražského centra, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). O situaci v Praze je ochoten s Hřibem a Rakušanem jednat premiér Petr Fiala (ODS).

"Kapacity v Praze jsou dávno překročeny. Jediný manažerský nástroj, který nám zbývá, je zavřít KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině) a přesměrovávat uprchlíky do jiných krajů, kde ta kapacita ještě je," řekl Hřib po jednání magistrátního krizového štábu. Vláda podle primátora nevytvořila systém přerozdělování uprchlíků. Dokud ho kabinet nepředstaví nebo se nevyrovná zátěž mezi kraji, zůstane pražské centrum zavřené, doplnil primátor.

Ukrajinských uprchlíků je v Praze podle Hřiba až čtyřikrát více než v některých dalších krajích. KACPU, které slouží pro Prahu a střední Čechy, dosud odbavilo přes 90.000 lidí. Kvůli velkému množství převážně romských uprchlíků z Ukrajiny přebývajících na pražském hlavním nádraží musela být vybudována stanová městečka v Troji a Malešicích.

Stanové městečko pro ukrajinské uprchlíky dnes ovšem začali stavět také poblíž brněnského automotodromu. Podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) poslouží pro maximálně několikadenní ubytování lidí, než se pro ně podaří najít dlouhodobé zázemí, anebo než se ověří, zda nemají maďarské občanství, což se stejně jako v Praze týká některých Romů.

Praha trpí tím, že na rozdíl od některých měst nemůže nedostatek ubytovacích míst řešit přesunem uprchlíků do svého bezprostředního okolí, neboť ve Středočeském kraji místa rovněž chybějí. Potvrdily to podle Hřiba vládní analýzy i analýza organizace Člověk v tísni. Uprchlíky o uzavření centra a o tom, aby cestovali do jiných krajů než do Prahy, bude hlavní město informovat již ve vlacích. Udělá si také analýzu současných ubytovacích míst, zda budou provozovatelé ochotni uprchlíky dál ubytovávat i poté, kdy skončí vládou daná tříměsíční lhůta, během níž mají kraje povinnost se o uprchlíky postarat.

Rozhodnutí Prahy mrzí ministra vnitra Rakušana. Spolu s premiérem Fialou je připraven se s Hřibem sejít a hledat jiné cesty, uvedl. Ochotný k jednání s Hřibem za přítomnosti Rakušana, který má věc na starosti a řeší ji dobře, je také Fiala, řekl po jednání vlády. Je podle něj ale třeba rozlišovat skutečné problémy a volby. Poukázal na to, že podle jeho informací při pravidelném úterním jednání zástupců vlády s hejtmany Hřib nic nenamítal na to, že se situace uklidňuje a že krizový štáb může snížit frekvenci jednání s hejtmany z každého úterý na jednou za dva týdny.

"I při případném uzavření pražského centra situaci zvládneme, žádné uprchlíky na ulici nenecháme," uvedl Rakušan. Pokud Praha svou hrozbu splní, je stát připraven nabízet pomoc uprchlíkům v ostatních asistenčních centrech ve zbývajících 13 krajích, doplnil. Středočeský kraj oznámil, že v případě potřeby je připraven své kapacity pro odbavování ukrajinských uprchlíků posílit.

Podle předsedy Asociace krajů ČR je situace s ubytováním ukrajinských běženců v Praze podobná jako v jiných krajích. Kuba se domnívá, že kapacity, které jednotlivé kraje a hlavní město pro tyto účely má, zatím stále dostačují. "(Hřibovo) Prohlášení považuji za poměrně nekolegiální vůči ostatním krajům a hejtmanům. A to především proto, že včera (v úterý) probíhala schůzka všech hejtmanů a primátora Prahy s ministrem vnitra, na níž taková informace nepadla," řekl Kuba. Hřibovo oznámení označil za politické hry. "Přijde mi, že ten problém chce zveličovat, ne jej pracovně řešit," dodal.

Uzavřením centra pro ukrajinské uprchlíky v Pardubickém kraji pohrozil tamní hejtman Martin Netolický (ČSSD). "Přijímání uprchlíků z Ukrajiny a jejich registrace na krajských asistenčních centrech není izolovanou záležitostí jednoho či druhého kraje, ale otázkou komplexního řešení," uvedl a podobně jako Kuba označil záměr Prahy za nekolegiální krok. Podle hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka (ODS) je oznámení Prahy o uzavření uprchlického centra nezodpovědné a podkopává důvěru v systémové řízení uprchlické krize v ČR.

Rakušan tento týden deníku Právo řekl, že do Česka denně přijíždí průměrně tisícovka Ukrajinců, ale stejný počet jich i odjíždí. Například v neděli 29. května podle něj přijelo 1768 ukrajinských uprchlíků, naproti tomu 1783 lidí ze země vlakem odcestovalo. Hned po napadení Ukrajiny ruskou armádou na konci února do Česka přijížděly denně tisíce lidí.

V ČR podle ministra zůstává zhruba 300.000 běženců, dočasnou ochranu ČR kvůli válce na Ukrajině udělila 361.400 lidem. Přibližně 50.000 Ukrajinců ČR opustilo. Z toho se podle Rakušana asi polovina vrátila do vlasti a druhá zamířila do jiných zemí. Přesnější údaje o tom, kolik uprchlíků v Česku zůstává, by stát mohl zjistit při zápisech do škol.

Vláda dnes schválila návrh zákona, který v souvislosti s přílivem uprchlíků z Ukrajiny umožní rychle postavit dočasné stavby pro bydlení a vzdělávání. Ministerstvo školství navrhlo, aby školy mohly vytvářet pro ukrajinské děti oddělené třídy, pokud pro ně nebudou mít dost místa v běžných. Běženci, kterým není vyplácena humanitární dávka, budou mít možnost kromě ubytování a stravy získat zdarma prostředky osobní hygieny a léky. Kabinet Petra Fialy (ODS) tak dnes upravil program pomoci pro migranty.