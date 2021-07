Praha nepovolila velkoplošné obrazovky, lidé na fotbal vyrazili do restaurací

Praha - Na vyprodané zahrádce restaurace v Riegrových sadech na Žižkově fotbaloví fanoušci do posledních chvil povzbuzovali český tým při neúspěšném pokusu o postup do semifinále mistrovství Evropy. Se závěrečným hvizdem se velká část zklamaných diváků vydala k domovům. Zápas s Dánskem v Baku sledovalo například v této restauraci na dvou velkých projekčních plochách šest stovek fanoušků. Nakonec se radovala pouze malá skupinka Dánů sedící u jednoho ze stolů.

"V dalším průběhu mistrovství budu fandit Dánům, aby v případě jejich úspěchu vynikl dobrý výkon našich kluků na letošním šampionátu," plánoval jeden z přítomných diváků v dresu české reprezentace.

Mnozí fanoušci dorazili již hodinu před utkáním a vyzbrojeni vlajkami a šálami v národních barvách za stoly u piva diskutovali o sestavě a vyhlídkách českého týmu. Potleskem poté doprovodili národní hymnu i každou povedenou akci českých fotbalistů. Někteří nadšenci, na které nezbyly rezervace, sledovali zápas za plotem restaurace. Místa bylo vhodné si předem on-line rezervovat. Na místě bylo pro příchozí bez rezervace k dispozici pouze 20 procent kapacity zahrádky.

Pražský magistrát již v týdnu oznámil, že nebude pořádat hromadné sledování na velkoplošných obrazovkách, a to ani při dnešním zápase, ani v případě postupu Čechů do semifinále nebo finále. Mluvčí města Vít Hofman ČTK sdělil, že důvodem je zhoršující se epidemická situace v metropoli. Z pátečních údajů ministerstva zdravotnictví vyplývá, že za uplynulých sedm dnů testy v Praze odhalily 356 případů koronaviru, to je o 150 víc než předešlý týden. V přepočtu na 100.000 obyvatel nyní připadá 27 nakažených, zatímco minulý pátek to bylo 16.

Magistrát v posledních letech stavěl velkoplošné obrazovky na Staroměstském náměstí. Praha v květnu ze stejných důvodů nepořádala ani sledování mistrovství světa v hokeji.

Lidé tak hromadně sledovali fotbal především v restauracích. Například v tančírně podolských Žlutých lázní pro fanoušky připravili osm televizí a projekční plátno. Sledování zápasu zorganizovali i mimo metropoli. Například vychutnat si fotbal mohli návštěvníci dnešního koncertu kapely Chinaski v Kolíně. Areál Kmochova ostrova, kde se koncert večer uskuteční, otevřeli pořadatelé dříve a na velké koncertní obrazovky pustili očekávaný fotbalový přenos.