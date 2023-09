Praha nechá udělat projekt tramvajové trati z Dvorců do Michle

Praha - Hlavní město si nechá od dopravního podniku (DPP) vypracovat projekt na výstavbu tramvajové trati z Dvorců přes Budějovickou do ulice U Plynárny v Michli, kde se napojí na současnou trať. Projekt vyjde na 50 milionů korun a náklady na výstavbu trati jsou předběžně odhadovány na 1,7 miliardy korun. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní. Kdy se přesně začne stavět, není jasné, stejně tak konečná cena bude záviset na podobě projektu a na výběru dodavatele.

Tramvajová trať nabídne podle dokumentu nová dopravní spojení, která umožní nejen redukci autobusové dopravy v trase nové trati, ale také reorganizaci provozu v širším okolí. Uleví rovněž vytížené autobusové lince 118 mezi Budějovickou a Smíchovským nádražím. Počet cestujících na této lince se podle materiálu po dostavbě Dvoreckého mostu ještě zvýší, neboť autobus nepojede přes Barrandovký most a doba jízdy se tak zkrátí.

Koleje povedou od zastávky Dvorce Jeremenkovou ulicí ke křižovatce s Olbrachtovou, kde bude možné přestoupit na budované metro D. Odtud povede trať na Budějovickou, kde bude přestup na metro C, a dále Vyskočilovou okolo Brumlovky do Pekárenské ulice. Poté zamíří po okraji odstavného nádraží do ulice U Plynárny, kde se napojí na nynější trať. Délka trati je plánována na 4,8 kilometru a mělo by na ní vzniknut deset zastávek.

DPP letos v květnu zprovoznil zcela novou tramvajovou trať z Modřan do Libuše. V současné době také vzniká prodloužení trati z Holyně do Slivence a rovněž z Divoké Šárky na Dědinu na Praze 6.

Nacher je novým členem dozorčí rady Pražské plynárenské Vedení hlavního města zvolilo novým členem dozorčí rady městské společnosti Pražská plynárenská (PP) Patrika Nachera, který je předsedou zastupitelského klubu ANO. Vyplývá to z dokumentů, které dnes schválili radní. Dozorčí rada PP má 12 členů. Firma dlouhodobě patří mezi největší tuzemské dodavatele energií, plynem a elektřinou zásobuje asi 425.000 odběrných míst. Nové vedení magistrátu postupně vyměňuje členy dozorčích rad městských společností, již dříve například obměnilo radu největší městské firmy, kterou je pražský dopravní podnik (DPP). Dozorčí rady jako zástupci akcionáře kontrolují činnost představenstva firem, v městských firmách je nominují politická uskupení v zastupitelstvu. Podle plánu vedení magistrátu má mít v radách zástupce i opozice. Výjimkou je DPP, kde mají zástupce opoziční ANO a Praha Sobě, ale mimo je opoziční SPD. Členové rad pobírají měsíční odměnu.