Praha nakoupí 3,5 milionu roušek a respirátorů za 123 milionů Kč

Praha - Hlavní město chce v souvislosti s šířením nákazy novým typem koronaviru nakoupit tři miliony chirurgických roušek a půl milionů respirátorů za celkem 123 milionů korun. Sloužit mají zejména pro pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách, ale i pro veřejnost. Nákup dnes schválili pražští zastupitelé. Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) uvedl, že materiál by měl dorazit do neděle, i když s ohledem na situaci na trhu to není jisté. Město podle něj také plánuje poskytnout veřejnosti dezinfekci, kterou nechává míchat na ČVUT z lihu zabaveného celní správou.

Radní Prahy pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha Sobě) uvedla, že předběžná dohoda s dodavateli se týká objednávky třívrstvých chirurgických roušek v ceně 20 korun za kus a respirátorů typu FFP2 po 120 korunách. Pomůcky by měly dorazit z Indie a Turecka. Radní uvedla, že s ohledem na situaci na trhu je možné, že pomůcky v termínu nedorazí, potom by město od objednávky ustoupilo.

"Pokud by nám roušky mělo přijít do týdne či dvou, tak je to bezpředmětné," doplnil Hlubuček. Do té doby podle něj již lidé budou mít roušky ušité. Jiná je situace v případě respirátorů, které město bude dále shánět i v případě pozdějšího dodání, protože jsou nutné pro zajištění služeb. Johnová dodala, že i když se v případě dodání počítá s distribucí pomůcek mezi veřejnost, prioritní jsou zdravotníci a lidé, kteří pracují se seniory a dalšími ohroženými skupinami.

Hlubuček dále řekl, že město má denně k dispozici zhruba dva kubické metry dezinfekce, kterou vyrábějí na ČVUT ze zabaveného lihu. Zatím je využívá například v MHD, kde jsou umístěny nádoby s dezinfekcí pro cestující, nabízí je také městským částem. "Za chvíli je budeme moci nabídnou i veřejnosti," dodal Hlubuček.

Praha si na nedostatek pomůcek opakovaně stěžovala, čeká také na dodávku 15.000 respirátorů z dodávky, kterou centrálně objednal Plzeňský kraj. Ta se však zdržela v Anglii, kvůli zpoždění město podle vyjádření primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) dostane slevu.

Česko má 572 potvrzených případů nákazy koronavirem. Ve středu přibylo 110 nakažených. Od pondělka platí z rozhodnutí vlády zákaz volného pohybu lidí s výjimkou cest do práce, pro základní životní potřeby nebo k lékaři. Uzavřeny jsou hranice. Od dnešní půlnoci začal platit zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst.