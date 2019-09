Praha musí dočasně uzavřít okolí metronomu na Letné

Praha - Hlavní město musí kvůli hrozícímu zřícení do pěti dnů uzavřít přístup do okolí metronomu na Letné, které je zároveň střechou podzemí bývalého Stalinova pomníku. Rozhodl o tom stavební úřad Prahy 7 na základě statického posudku stavby dodaného magistrátem. Informaci přinesl server Novinky.cz a ČTK ji potvrdil mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš. Město plánuje střechu podzemní stavby provizorně podepřít, poté by se měl přístup na vyhlídku obnovit. Do konce roku má vzniknout podrobný posudek.

Stavbu vlastní město, ale o postupu v podobných případech rozhoduje místní stavební úřad. Ten si od magistrátu vyžádal předběžný statický posudek, který obdržel začátkem tohoto týdne. Podle posudku jsou některé části střechy v důsledku dlouhodobého zatékání ve špatném stavu a v případě zatížení například větší skupinou lidí by se mohly zřítit. Pracovníci úřadu stavbu na místě prověřili a dnes rozhodli o nutnosti ji zabezpečit.

Posudek navrhl provizorní podepření poškozených částí střech, což podle vyjádření radního Prahy Jana Chabra (TOP 09) potrvá týdny. Než bude provizorium hotové, město musí uzavřít pro veřejnost tisíc metrů čtverečních kolem metronomu, které tvoří střechu stavby. Podle posudku je odhad nákladů na podepření sedm milionů korun.

Kromě okamžitého zabezpečení stavební úřad přikázal městu přijít s dlouhodobým plánem toho, co se stavbou dál. "Do konce roku by vlastník měl předložit kompletní posudek statiky včetně laboratorních zkoušek, který bude obsahovat návrh dlouhodobého řešení," uvedl Vokuš.

To, co magistrát s podzemím pomníku v dlouhodobém horizontu provede, však zatím není jasné. Vedení města o tom podle Chabra bude jednat. V minulosti se zvažovalo vybudovat tam kulturní prostory, Praha 7 i odbory magistrátu se však podle radního staví proti záměrům, které by mohly znamenat větší dopravu v klidové zóně letenských sadů. Kompletní oprava podzemí by podle radního vyšla na stovky milionů korun.

Minulé vedení Prahy plánovalo v podzemí vybudovat galerii, což to nynější zamítlo. Zástupci Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) po volbách navrhovali vybudovat v něm muzeum totalitních režimů. Ani tento záměr město neschválilo, nelíbil se zejména zástupcům Prahy Sobě, jejímž lídrem je starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Podzemí památníků nyní využívá jako zázemí společnost Containall, které kolem pomníku pořádá kulturní akce a nabízí občerstvení.

Jeden z nejbizarnějších evropských komunistických monumentů byl na Letné po šestileté výstavbě odhalen v roce 1955, kdy se éra uctívání sovětského vůdce, který zemřel v roce 1953, blížila ke konci. V únoru 1956 Stalinův nástupce Nikita Chruščov na 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu odsoudil kult Stalinovy osobnosti. I přesto pražští komunisté o odstranění 22 metrů vysokého pomníku lidově přezdívaného "fronta na maso" rozhodli až začátkem 60. let.

Počátkem 90. let se v prostorách uvnitř podstavce konaly kulturní akce. Největší byla výstava Totalitní zóna, během níž začalo z útrob pomníku zprvu pirátsky vysílat Radio 1, tehdy jako Radio Stalin.