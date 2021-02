Praha má očkovací strategii, hlavní je podle ní zajištění míst

Praha - Pražský magistrát má očkování proti covidu-19 především koordinovat, cílem je mít dostatečný počet očkovacích míst a zajistit co nejspravedlivější rozdělení očkovacích látek. Vyplývá to z očkovací strategie, kterou dnes schválili pražští radní a ve čtvrtek o ní budou jednat zastupitelé. Město zatím eviduje 28 registrovaných míst, vláda chystá také velkokapacitní centrum v hale O2 universum a magistrát připravuje další v Kongresovém centru. Podle dokumentu dostala zatím v metropoli první dávku asi polovina lidí starších 80 let.

Podle radní Mileny Johnové (Praha Sobě) se informace o došlých vakcínách a postupu vlády stále mění. "Proto jsme naši strategii pojali jako adaptaci národní strategie a nástroj, jak reagovat na všechny změny," řekla. Základním principem je podle ní závazek, že očkovací kapacity musí být dostatečné, aby se nikdy nestalo, že budou očkovací látky, ale nebude, kde je aplikovat.

"Role magistrátu by z našeho pohledu měla být především koordinační," doplnil k tomu primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Dodal, že zásadní je zapojení například městských částí, z nichž řada již svoje očkovací centra spustila nebo je připravuje, a praktických lékařů. Z těch by měli zpočátku dostat při distribuci vakcín přednost ti, kteří budou ochotni očkovat svoje nemobilní pacienty přímo u nich doma.

Očkovací místa mohou vznikat v libovolném zdravotnickém zařízení. Magistrát sám plánuje spustit tři, podle Johnové už je připraveno jedno v městské poliklinice ve Spálené ulici a tento týden má být hotovo i další v Městské nemocnici následné péče ve Vysočanech. Radní dodala, že s ohledem na nedostatek informací od vlády ohledně plánovaného centra v hale O2 universum město připravuje vlastní centrum v Kongresovém centru, které by mělo mít kapacitu od 200 do 1000 lidí denně.

Město nyní čeká na dodávku vakcíny firmy Moderna, kterou plánuje ve svých centrech používat a o jejímž rozdělování bude samo rozhodovat. O distribuci látky Pfizer/BioNTech dosud rozhodovala státní očkovací centra ve velkých nemocnicích a vedení města kritizovalo fakt, že je o vakcínu musí prosit. Vakcínu bude magistrát, respektive pražský očkovací koordinátor, rozdělovat podle počtu čekajících lidí v registračním systému pro dané očkovací místo. Ta s delší "frontou" dostanou více dávek. Hřib dodal, že lidé by se proto měli do systému registrovat hned, jakmile dostanou možnost, aby město mělo informace o poptávce.

Od začátku vakcinace se stále očkují zdravotníci a senioři starší 80 let. Podle strategie dostalo ke 12. únoru v metropoli alespoň první dávku vakcíny 48 procent z asi 55.000 lidí starších 80 let. I druhou dávkou pak pak bylo naočkováno 11.162 z nich. Ke 13. únoru bylo podle dokumentu první dávkou v Praze naočkováno celkem 51.0000 obyvatel a druhou 31.000. Celkem je podle dokumentu v Praze 128.000 lidí spadajících do první prioritní skupiny. Necelý půl milion lidí pak spadá do následující kategorie, kam patří lidé nad 65 let a zástupci pro stát důležitých povolání včetně učitelů.