Praha má návrh vyhlášky zakazující bubliny a převleky za pandy

Praha - Pražský magistrát zakáže v novele vyhlášky o pouličním umění převleky za pandy a ostatní zvířata v nadživotní velikosti či dělání bublin. Tzv. busking bude nově zakázán na celé ploše Staroměstského náměstí, zákaz provozovat pouliční umění se rozšíří ještě do dalších míst. Vyplývá to z návrhu magistrátní novely, kterou má ČTK k dispozici. Kdy budou konečné znění vyhlášky projednávat pražští radní a kdy by mohla začít platit, není jasné.

Návrh již schválil magistrátní výbor pro kulturu. Vyhláška regulující pouliční umění platí od roku 2013.

Zákaz používání obřích kostýmů zdůvodňuje vyhláška tím, že esteticky narušují vzhled města. Změna ve vyhlášce má dvě části. První je zákaz vystoupení v převlecích za zvířata či postavy z filmů, televizních pořadů nebo počítačových her. Tou druhou je pak vystoupení v převlecích "svými rozměry zjevně přesahujícími proporce dospělého člověka".

Nově se bude zákaz buskingu vztahovat na celý prostor Staroměstského náměstí. Dosud platil pouze na severní straně. "Jakékoliv buskingové aktivity jsou tu nevhodné, a to jak z estetického hlediska, tak bezpečnostního," řekl na dotaz ČTK předseda výboru pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL). Jde zejména o lidi převlečené v obřích plyšových kostýmech.

Provozovat jakékoliv pouliční umění bude nově zakázáno ještě na dalších místech města. Mezi nimi je Nerudova ulice a Velkopřevorské náměstí v Praze 1 a náměstí Míru v druhé městské části. Omezeno bude také ve Spálené ulici v prostoru mezi křižovatkami s ulicemi Purkyňova a Národní.

Novinkou má být zvětšení prostoru, na kterém může busker být, a to z dosavadních 1,5 metru čtverečního na dva metry. Novela zakáže uměleckou produkci rušící práva jiných osob, a to například hlukem či znečišťováním okolí. Do této kategorie je zahrnuto dělání bublin. Nově je uvedeno také to, že umělec nesmí stát na místě, kde by bránil průchodu chodců nebo stál ve vstupu do budov a metra.

Vyhláška stanovuje podmínky a místa, kde je možné busking provozovat. Zakazuje jej například na místech, kde se už koná nějaká akce. Rovněž zakazuje provozovat pouliční umění na hřbitovech, u zdravotnických zařízení, dětských hřišť a škol v době vyučování nebo u kostelů. Nezahrnuje prostor Karlova mostu, neboť podléhá vlastním pravidlům, která určují kdo a s jakou činností na něm může být.