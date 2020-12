Praha kvůli rozvolnění prodlouží provoz metra a posílí tramvaje

Ilustrační foto - Pražský dopravní podnik vypravil 29. listopadu 2020 z Vozovny Střešovice v Praze tři vánočně ozdobené tramvaje a autobus Karosa. Jezdit budou do 6. ledna.

Ilustrační foto - Pražský dopravní podnik vypravil 29. listopadu 2020 z Vozovny Střešovice v Praze tři vánočně ozdobené tramvaje a autobus Karosa. Jezdit budou do 6. ledna. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Praha kvůli rozvolnění protiepidemických opatření ode dneška prodlouží provoz metra o hodinu a lanovky na Petřín do 20:00. Zdvojnásobí také kapacitu nočních tramvají v pátek a sobotu. ČTK to dnes sdělil Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje veřejnou dopravu. Už ve čtvrtek, kdy se v celém Česku do 22:00 otevřely restaurace, byly některé noční tramvaje v Praze přeplněné.

Metro bude v pozdních večerních hodinách jezdit v desetiminutových intervalech, poslední spoje z konečných stanic vyjedou mezi 23:10 a 23:15. Na lince A to bude z Depa Hostivař ve 23:13 a z Nemocnice Motol ve 23:15. Poslední metro z Černého Mostu na lince B bude vyjíždět ve 23:15, v opačném směru ze Zličína o pět minut dříve. Na lince C vyjedou spoje z Letňan i Hájů shodně ve 23:14.

Metro nebude mít návaznost na povrchovou dopravu. Ke stanici Letňany ale budou operativně zajíždět autobusy 911 a 953, ke stanici Skalka autobus 908 a ke stanici Roztyly autobus 911 ve směru do centra.

Praha rovněž zdvojnásobí kapacitu spojů na nočních tramvajových linkách 91 - 99 tento pátek a tuto sobotu. Na noční spoje nebude dopravní podnik nasazovat sólo vozy. "Praha bude poptávku po nočních tramvajových spojích dál sledovat a případně stejné opatření zavede i o dalších víkendech," uvedl Drápal.

Ostatní opatření v pražské MHD stále platí. Denní provoz autobusových a tramvajových linek tedy končí zhruba ve 22:30 a noční provoz začíná od 22:00. Všechny změny dopravní obslužnosti Praha i nadále průběžně konzultuje s hygienickou stanicí.