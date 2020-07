Praha koupí kostel svatého Šimona a Judy za 99,99 milionu korun

Praha - Praha koupí odsvěcený kostel svatého Šimona a Judy na Starém Městě, který nyní slouží jako koncertní síň pro Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Za památku zaplatí 99,99 milionu korun. Koupi schválili pražští zastupitelé. Vlastníkem kostela je Českomoravská provincie Hospitálského řádu svatého Jan z Boha - Milosrdných bratří.

"Kostel svým významem přesahuje běžné nemovitosti. Jedná se o objekt, ve kterém dlouhodobě sídlí FOK a slouží jako koncertní síň. Hlavní město platí nájem a v minulosti byly do nemovitosti investovány nemalé prostředky," řekl radní Jan Chabr (TOP 09).

Původní cena kostela sv. Šimona a Judy byla 125 milionů korun. Městu po dlouhých jednáních dohodlo slevu. Podle dokumentu, který radní schválili, koupi kostela městu nabídl vlastník. Magistrát podle smlouvy platné od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020 platí roční nájemné 800.000 korun. Pokud by se v budoucnu Praha chtěla kostela zbavit, předkupní právo bude mít zmíněný církevní řád.

Nákup kostela kritizoval opoziční zastupitel Ivan Pilný (ANO). "Myslím, že tohle to jsou věci, které by se daly odložit do doby, kdy budeme vědět, co si můžeme dovolit. Odložení o pár měsíců by tomu neuškodilo. Já bych byl rád, kdybychom tato rozhodnutí odložili," řekl Pilný. Peníze by podle něj měla Praha dát například na dorovnání platů učitelů.

Chabr s ním nesouhlasil, neboť se prý jedná o peníze ve schválené rozpočtové kapitole na nákupy pozemků. "Nákup kostela by pak měl být zaplacen z výplaty dividend z Obecního domu," řekl Chabr.

Kostel zasvěcený svatému Šimonu Kananejskému a apoštolu Judovi byl postaven v 17. století na místě gotického kostela. Barokní památka byla součástí špitálu milosrdných bratří. Kostel je na základě smlouvy dlouhodobě ve správě Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.