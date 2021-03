Praha je v žebříčku finančních center za Varšavou a Bratislavou

Londýn/Peking - Praha je v žebříčku světových finančních center za Varšavou a Bratislavou - pohoršila si o deset pozic na 76. místo. V čele zůstávají New York, Londýn a Šanghaj. Vyplývá to ze studie Global Financial Centres Index (GFCI), kterou zveřejnil Čínský rozvojový institut (CDI) ve spolupráci s londýnskou poradenskou společností Z/Yen Partners.

Společnosti CDI a Z/Yen Partners zkoumaly 126 finančních center a do 29. vydání indexu jich nakonec zařadili 114. O umístění rozhoduje 143 kritérií, která dodávají třetí strany včetně Světové banky, analytické společnosti Economist Intelligence Unit (EIU), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a OSN.

Ze středoevropských metropolí si letos díky 61. místu nejlépe vedla Varšava, i ta si ale o čtyři příčky pohoršila. Na 66. místě se ocitla Bratislava, která ovšem oproti loňsku postoupila o 21 příček výše. Nejhůře dopadla na 85. místě Budapešť, i když i ona poskočila o 16 příček dopředu.

Z evropských měst se do desítky nejvíce konkurenceschopných finančních center kromě Londýna probojoval ještě Frankfurt nad Mohanem a Curych. Umístily se na devátém a desátém místě.

Město pořadí GFCI 29 pořadí GFCI 28 New York 1. 1. Londýn 2. 2. Šanghaj 3. 3. Hongkong 4. 5. Singapur 5. 6. Peking 6. 7. Tokio 7. 4. Šen-čen 8. 9. Frankfurt 9. 16. Curych 10. 10. Paříž 25. 18. Moskva 57. 62. Varšava 61. 57. Bratislava 66. 87. Praha 76. 66. Budapešť 85. 101. Wu-chan 114. 111.

zdroj: GFCI 29, březen 2021