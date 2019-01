Praha - Ještě nikdy se po českých palubovkách neproháněla taková basketbalová hvězda jako Amar'e Stoudemire. Nejlepší pivot NBA z roku 2007 dnes v pražské hale Královka pomohl 19 body Hapoelu Jeruzalém porazit Nymburk 111:80. Zároveň stihl poznat krásy hlavního města.

"Byla tu dobrá atmosféra a Praha je úžasná. Byli jsme se včera ve městě podívat. Prošli jsme si Staré Město. Byla to moc hezká procházka. Užil jsem si to tady," řekl Stoudemire po utkání na tiskové konferenci.

Jeden z nejlepších hráčů NBA minulého desetiletí sice již v 36 letech pomalu kariéru končí, přesto si plní sen. Je totiž velkým fanouškem Izraele a dokonce konvertoval k judaismu. Proto je nadšený z možnosti hrát v Jeruzalémě.

"Pro mě osobně je splněným snem hrát v Izraeli, protože miluji Izrael. A je pro mě také požehnáním, že v 36 letech jsem stále zdravý, abych mohl hrát," prohlásil.

V Hapoelu se rovněž angažoval jako spoluvlastník klubu. "Ale ne, když za klub hraji. To se nesmí. Teď se v týmu snažím vytvářet vítěznou atmosféru," dodal.

A to se mu daří, jelikož Hapoel po výhře nad Nymburkem poskočil do vedení v tabulce Ligy mistrů a stává se hlavním favoritem na celkové vítězství. "Hráli jsme opravdu dobře, dali jsme hodně bodů. Je to pro nás důležité vítězství, protože chceme mít co nejlepší pozici před play off," uvedl Stoudemire.

Zápas s Nymburkem ho potěšil i z toho pohledu, že se po dlouhé době opět potkal s nymburským střelcem Braceym Wrightem, kterého zná ještě ze střední školy.

"Bracey je můj ročník ze střední školy. Hráli jsme proti sobě hodně turnajů. Je to stále velmi dobrý hráč. Bylo hezké si proti sobě zase zahrát," dodal.

NBA se snaží i tři roky po konci v elitní soutěži stále sledovat. A zůstává v kontaktu s tehdejšími spoluhráči. "I když je to těžké vzhledem k časovému posunu. Ale snažím se zůstat v kontaktu se svými kamarády, jako jsou Dwyane Wade, Steve Nash, Shawn Marion," vyjmenoval.

Právě s Nashem, dvojnásobným nejužitečnějším hráčem NBA, vytvořil jednu z nejlepších dvojic v historii. "Byly to nejúspěšnější roky mé kariéry. Steve Nash to hodně usnadňuje spoluhráčům. Nikdy nejde dávat 27 bodů na zápas sám, ale když máte spoluhráče jako Steve, tak to jde lehce. Dělá z vás lepšího hráče," ocenil Stoudemire.

Z této doby si ho dobře pamatuje i kapitán Nymburku Pavel Pumprla. "To byly roky, kdy jsem NBA sledoval nejvíce. On se Stevem Nashem se dá považovat za nejlepší pick and roll dvojici, co si vybavuji. Tehdy jsem ho vnímal hodně, ale že bych si kvůli tomu před ním kleknul, tak to ne," usmíval se Pumprla.

Naopak jak je jeho zvykem, hrál na Stoudemirea hodně tvrdě. "Já proti takovým hráčům nehraju s respektem, ale naopak se do nich snažím chodit tvrdě, protože to nemají rádi. Trochu mě potěšilo, že chytil nerva z toho, že na něj hraju tvrdě. On mi to pak ale pěkně vrátil. Byl však férový a omluvil se mi," upozornil nymburský kapitán.

"Neporazil nás, ale určitě byl velkým faktorem. Prosazuje se i proti soupeřům, kteří jsou pod košem silnější než my. Je na něm vidět zkušenost a ví, jak si odstavit protihráče. Umí si vymodlit hodně faulů. Až jsme si říkali, jestli to není jen kvůli tomu jménu," dodal Pumprla.