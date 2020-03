Praha dočasně ubytovává bezdomovce kvůli karanténě

Pražský magistrát kvůli hrozbě nákazy koronavirem jedná s majiteli o pronájmu objektů, kde by dočasně ubytoval bezdomovce. Jedná také o místech, kde by postavil stany, a mění režim některých zařízení z nočního na celodenní provoz. Kvůli dodržování karantény chce město dočasně ubytovat několik set lidí bez domova. ČTK to dnes řekla pražská radní Milena Johnová (Praha Sobě). Na snímku z 24. března 2020 je prozatímní kemp pro bezdomovce na Císařské louce. ČTK/Krumphanzl Michal