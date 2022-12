Praha do konce roku vybere dodavatele elektřiny na první pololetí

Praha -Praha ještě v prosinci vybere dodavatele elektřiny pro magistrát a 198 jeho příspěvkových organizací na první pololetí příštího roku, a to oslovením vybraných firem formou takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBÚ). Novinářům to po mimořádném jednání městských radních řekla primátorova náměstkyně Jana Plamínková (STAN). Město původně vypsalo tendr, ve kterém uspěla firma PRE, ale zastupitelé minulý týden odmítli výběr schválit.

Mezi téměř dvě stovky městských organizací, které by se bez vyřešení situace ocitly bez proudu, patří školy, divadla, galerie, domy dětí a mládeže nebo zařízení pro seniory. Nový výběr bude mít na starosti opět příspěvková organizace magistrátu Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE). Původní tendr radní kvůli rozhodnutí zastupitelstva zrušili v pondělí. Podle Plamínkové nastalou situaci nikdo nečekal, protože původní materiál schválily kromě rady i výbory obsazené všemi stranami v zastupitelstvu. "Čekali jsme, že to hladce projde zastupitelstvem, ale bohužel to neprošlo, protože při hlasování chyběl jeden jediný hlas," řekla dnes.

Dodavatele chce PSOE podle jeho ředitele Jaroslava Klusáka vybrat do 27. prosince, elektřina by tak měla být po konci současné smlouvy s PRE na konci roku pro první pololetí zajištěna. Jednou z firem oslovených v JŘBÚ bude i PRE, dodal ředitel. Plamínková dále uvedla, že PSOE hned v lednu začne s přípravou standardní otevřené soutěže na dodavatele na další období.

Zatímco původně mělo město elektřinu nakupovat metodou takzvaných forwardů, tedy za cenu stanovenou v současnosti, nyní bude podle Plamínkové kupovat za spotovou cenu v daném čase. "Doufáme, že to bude levnější," řekla náměstkyně. Na nákupy se celý příští rok bude vztahovat vládou stanovený cenový strop.

Výběr dodavatele formou JŘBÚ je podle Martina Pujana z advokátní kanceláře VSP, se kterou magistrát další postup konzultoval, v souladu s metodikou antimonopolního úřadu a ministerstev pro místní rozvoj a průmyslu a obchodu. Vznikla z důvodu, že i jiné obce se před koncem roku ocitly v podobné situaci, kdy nemají vysoutěženého dodavatele elektřiny.

Záměr vypsat zakázku na dodavatele elektrické energie schválili městští zastupitelé letos v září. Tehdy byla odhadovaná cena tendru kvůli vysokým cenám energií stanovena na zhruba 1,32 miliardy korun. Následně vláda v říjnu rozhodla o maximálních cenách elektřiny, proto se vysoutežená částka snížila na 510 milionů korun. Z té připadala na odběrná místa vedená pod magistrátem elektřina za 150 milionů korun a na příspěvkové organizace za 360 milionů korun. Částka byla odhadem, neboť konečnou cenu určuje nákup na burze. Původní soutěž kritizoval například zastupitel ANO Ondřej Prokop, podle kterého byla třicetiprocentní marže pro PRE příliš vysoká a podmínky pro město nevýhodné.