Praha dá radnicím na pomoc pro ukrajinské uprchlíky 106 milionů Kč

Praha - Magistrát hlavního města poskytne jednotlivým pražským radnicím na pomoc pro ukrajinské uprchlíky zhruba 106 milionů korun. Peníze dostanou za každého uprchlíka a rovněž za každé lůžko zřízené v nouzovém ubytování v tělocvičnách a na dalších místech. Příspěvek získají také dobrovolní hasiči. Město zároveň přidá ke státnímu příspěvku 250 korun na ubytování dalších 140 korun ze svého rozpočtu. Rozhodlo o tom dnes pražské zastupitelstvo. Opoziční zastupitelé kritizovali vedení města za řízení pomoci, které považují za špatné, a za nedostatečnou pomoc městským částem. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) kritiku odmítl.

"Praha hospodařila zodpovědně a konzervativně, proto má prostředky, které může použít. Dnešní rozhodnutí si neklade za cíl řešit situaci až do konce, ale pomoci s prvním návalem a vlnou, které městské části čelí. V návaznosti na to jsme připraveni vést další diskusi, jak tuto pomoc do budoucna rozšířit," řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě), jenž návrh zastupitelům předložil.

Radnice od magistrátu dostanou 2000 Kč na jednoho uprchlíka podle počtu, který byl hlášen k letošnímu 21. březnu. Podle Vyhnánka to bylo 49.846 lidí. Celková částka pro radnice v této části tak bude zhruba 99,69 milionu korun. Kromě toho dostanou radnice příspěvek 5000 korun, a sice za každé lůžko zřízené v nouzovém ubytování. Také v tomto případě magistrát vychází z čísel uvedených k 21. březnu. V souhrnu si tak radnice mezi sebou rozdělí asi 5,79 milionu.

Další pomoc město poskytne dobrovolným hasičům, kterým na jejich náklady s uprchlickou krizí přispěje souhrnnou částkou 485.000 korun. Zastupitelé rovněž schválili, že magistrát bude připlácet na ubytování uprchlíků, kdy ke státnímu příspěvku 250 korun na osobu a den přidá 140 korun ze svého rozpočtu. Výše částky bude v tomto případě záviset na aktuálním počtu ubytovaných uprchlíků.

Opoziční zastupitelé kritizovali vedení Prahy za způsob organizace pomoci. Předseda zastupitelů ODS Zdeněk Zajíček řekl, že pomoc je neorganizovaná a je v ní zmatek. Kritizoval i jednání města se státem. "Pokud nenajdeme funkční mechanismus teď, nebudeme ho mít v budoucnu," řekl. K němu se přidal místostarosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS), který podporu označil za zoufalou. "Za těch 20 let (v politice) jsem zažil spoustu krizí. Takhle se nedá vést ani spolek včelařů," dodal starosta Prahy 13 David Vodrážka (ODS).

Opoziční zastupitelka a starostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS) si stěžovala na způsob zasílání pomoci a vybavení pro uprchlíky. "Neudělali jste nic, všechno za vás udělaly městské části," řekla. Předseda opozičních zastupitelů ANO Ondřej Prokop (ANO) řekl, že je třeba řešit rovněž potíže Pražanů. Pokud podle něho budou mít problémy oni, nebude pomoc Ukrajincům efektivní. Obdobně se vyjádřil místostarosta Letňan Ondřej Lněnička (ODS), který promluvil jako host.

Primátor Hřib kritiku od opozice odmítl. Upozornil mj. na to, že město ve velmi krátké době zprovoznilo asistenční centrum pro uprchlíky, v němž si mohou vyřídit doklady a další dokumenty. Opozici pak vytkl, že se například aktivně neúčastní pracovní skupiny.