Praha chce v průzkumu zjistit, jací turisté pijí a ruší v centru

Praha - Průzkum mezi turisty v centru Prahy má ukázat, kdo jsou lidé, kteří navštěvují bary v centru města a často ruší noční klid. Výzkumníci za nimi zamíří ve večerních a nočních hodinách na náplavku nebo do Dlouhé ulice a okolí. Od příštího týdne také spustí novou informační kampaň, která má turisty upozornit na zákaz pití alkoholu na veřejnosti a noční klid. Zástupci města a organizace Prague City Tourism (PCT) o tom dnes informovali na tiskové konferenci.

Do Prahy loni zamířilo podle ředitele PCT Petra Slepičky odhadem asi 11 milionů lidí. Osm milionů nocovalo v hotelech a podobných zařízeních, dalších asi 1,5 milionu bydlelo v bytech pronajímaných přes ubytovací platformy, stejný je i počet jednodenních návštěvníků města.

Problémy s negativními dopady turismu na obyvatele měst řeší mnoho evropských metropolí. Praha zatím nemá o tom, jací turisté navštěvují noční podniky v centru, přesná a ověřená data. "Můžeme se jen domnívat, že jsou to často Britové, kteří přijíždějí na stag parties," uvedl noční starosta Prahy Jan Štern. Stag parties je označení pro pánské rozlučky se svobodou. Hlavní město letos zřídilo funkci nočního starosty, který má zajistit bezproblémovou koexistenci turismu, nočního ruchu a místních obyvatel.

Předpoklady o návštěvnících měst se někdy nepotvrdí. "Například v Amsterodamu cílili informační kampaň čistě na britské návštěvníky. Průzkumy ale ukázaly, že je to asi půl na půl s místními. Potom kampaň změnili a zacílili i na Holanďany," uvedl Slepička.

"Turisté si možná ani neuvědomují, že v centru Prahy pořád bydlí lidi. Můžou nabýt dojmu, že je to nějaká party zóna, a chovají se podle toho," doplnil Štern.

V průzkumu se bude město ptát na to, jestli lidé znají pravidla nočního života, ale také jestli do Prahy přijeli organizovaně nebo individuálně, z jaké země přijeli nebo v jaké formě ubytování bydlí. "Tyto informace nám pak pomohou kampaň rozšířit a přesně zacílit," dodal Štern. Dotazování skončí 1. září nebo později, pokud by bylo špatné počasí. Do dvou týdnů chce mít pak město závěrečnou zprávu.

Už od příštího týdne se s plakáty upozorňujícími na noční klid a zákaz pití alkoholu setkají setkají návštěvníci klubů v Dlouhé ulici a okolí. Postupně by se měly objevit i na dalších reklamních plochách včetně vstupních míst, kudy do města turisté nejčastěji míří, jako je autobus číslo 119 z letiště nebo hlavní vlakové nádraží.

Cenu kampaně podle Slepičky není možné přesně určit, protože část reklamních ploch je hlavního města nebo Prahy 1, kluby ji poskytnou zdarma a na část město vypsalo výběrové řízení, které ještě neskončilo. PCT odhaduje náklady asi na 400.000 korun.