Praha chce podle strategie co nejvíc očkovacích míst proti covidu

Praha - Pražský magistrát chce zajistit co největší kapacitu očkovacích míst, spravedlivou distribuci vakcín a zajistit co nejrozmanitější škálu těch, kteří budou očkovat. Vyplývá to z očkovací strategie města, kterou dnes schválili městští zastupitelé. V Praze je nyní registrováno 30 očkovacích míst. Minulý týden dorazilo 2500 dávek vakcíny AstraZeneca a další od ostatních firem mají dorazit příští týden. V Praze je očkována asi polovina lidí nad 80 let a chystá se další očkování mimo jiné v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN).

"Praha musí maximálně využít svou kapacitu, aby se nestalo, že očkovací látku budeme mít, ale nebude kde ji aplikovat. Naším úzkým hrdlem nesmí být nízká očkovací kapacita. Proto se snažíme posílit možnosti města a vytvořit kapacitu a doplnit tu, kterou má stát v Praze ve velkých nemocnicích," řekla radní Milena Johnová (Praha Sobě).

Strategii město vytvořilo, neboť situace s očkováním je v ČR podle radní nestabilní a nejistá, mění se slíbené objemy vakcín, které mají být dodány, klíč jejich rozdělování a způsoby, jak je s nimi nakládáno.

Praha zřídila dvě distribuční místa vakcín, a to ve své poliklinice ve Spálené ulici a v Nemocnici následné péče. "Tato místa jsou připravena a čekají na dodávky vakcíny Moderna, které již bude moci rozdělovat magistrát," řekla Johnová. Vzniká také nové očkovací místo v Kongresovém centru Praha (KCP), které by mělo být schopno očkovat až 1000 lidí denně.

Rozšířit chce město rozmanitost míst, kde budou moci být obyvatelé očkováni. Město proto jedná mimo jiné s praktickými lékaři a oslovilo všech 720 praktických lékařů v Praze. Očkovací místa mohou vznikat v libovolném zdravotnickém zařízení.

Dalším principem strategie je podle Johnové snaha o transparentní rozdělování vakcín. Klíčem bude délka front v rezervačním systému, kdy magistrát prioritně rozdělili vakcíny tam, kde bude o očkování největší zájem. Mechanismus rozdělování bude kontrolovat magistrátní koordinační pracovní skupina.

Snahou města je rovněž zajistit, aby nikdo z obyvatel nepropadl systémem. Pro zejména lidi nad 80 let je problém zaregistrovat se k očkování přes internet či chytrý telefon. "Snažíme se jim zajistit přístup jiným způsobem," řekla Johnová.

Minulý týden v pátek dorazilo do Prahy dodávka 2500 dávek vakcíny AstraZeneca. Její využití bylo rozděleno do tří kategorií, a to na doočkování pacientů a pracovníků v LDN, pracovníků v očkovacích centrech a třetí je distribuce mezi praktické lékaře. Příští týden by mělo do metropole dorazit dalších 4500 dávek AstraZeneca, 5200 dávek vakcíny Moderna a rovněž vakcína Pfizer.