Praha chce po státu, aby stanovil příspěvek domácnostem za ubytování uprchlíků

Praha - Vedení Prahy bude chtít po státu, aby stanovil příspěvek domácnostem za ubytování ukrajinských uprchlíků. Bydlení ve stanech, tělocvičnách či ubytovnách je pouze nouzové. Městské části nyní magistrátu nabízejí něco přes 500 míst pro nouzové ubytování. Město chce také po EU, aby Česku, Slovensku a Polsku s migrační vlnou pomohla. Novinářům to dnes řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a jeho náměstek Petr Hlubuček (STAN). V pražském asistenčním centru bylo od začátku války odbaveno přes 33.000 osob a město denně zprostředkuje ubytování 200 až 250 lidem.

"Z mého pohledu je naprosto klíčové, aby to (peníze pro majitele nemovitostí) bylo jasně stanoveno co nejdříve, protože to je ta hlavní cesta, kterou by se to mělo ubírat. Já pevně doufám, že vláda stanoví takovou částku, která bude dostatečně motivační, aby co nejvíce lidí bylo v takovém ubytování," řekl Hřib. Ubytování za 180 korun, kolik proplácí stát za dospělého a noc, už v metropoli podle něj nelze sehnat.

Praha kvůli nízkým kapacitám musela v minulém týdnu začít ubytovávat uprchlíky v tělocvičnách, kulturních sálech nebo v prostorách hasičských zbrojnic. "Nyní máme nabídku dalších přibližně 520 míst. Což jednoduchým výpočtem znamená, že za tři dny budeme mít i tuto kapacitu plnou," řekl Hlubuček. Magistrát proto požádá radnice, aby našly další místa pro uprchlíky. V tělocvičnách je nyní asi 200 lidí.

Podle Hlubučka je důležité, aby rovněž stát zrevidoval své volné stavby, což se týká například armády. V jejím majetku jsou objekty vybaveny nutným zázemím jako kuchyně či sociální zařízení. "Dokážu si představit, že takové kapacity uvolní," řekl. Pokud se podle Hlubučka nepodaří velmi rychle ubytování najít, hrozí, že lidé budou nocovat na chodnících, v parcích nebo ve vlacích. "Ten bod zlomu se skutečně blíží. Narazíme do té zdi buď za dva za tři dny, nebo dva tři týdny," řekl Hlubuček.

Město nyní řeší financování ubytování uprchlíků. Kromě státu by se do něj podle vedení Prahy měla zapojit také Evropská unie. "Už minulý týden jsme spolu s dalšími primátory paktu svobodných měst (Praha, Bratislava, Varšava a Budapešť) požádali paní předsedkyni (Evropské komise) Ursulu von der Leyenovou o financování uprchlické krize ze stávajících i budoucích dotačních programů EU. Pro Prahu jsou nyní prioritní finance, aby se situace dala řešit systematicky," řekl Hřib.

Upraveny by tak byly podmínky čerpání peněz z již schválených programů a další peníze by mohly přijít z evropského sociálního fondu. Další možností je podle Hřiba využít dočasně zmrazené peníze Rusů, kteří jsou na sankčním seznamu EU. Vládu město proto vyzvalo, aby učinilo seznam osob a jejich majetku.

Magistrát s radnicemi řeší také místa ve školách pro ukrajinské děti. Podle radního Víta Šimrala (Piráti) jsou zřizovány buď samostatné třídy, nebo jsou děti začleňovány do těch současných. Pokud se situace nezmění, místa budou pravděpodobně zaplněna ještě v nynějším školním roce.