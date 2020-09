Praha chce od obžalovaných za zřícení lávky 8,2 milionu

Praha - Soud dnes začal projednávat zřícení trojské lávky, při kterém utrpěli čtyři chodci těžkou újmu na zdraví. Obžalobě z nedbalostního obecného ohrožení čelí autor lávky Jiří Stráský a bývalý vedoucí oddělení mostů Technické správy komunikací Antonín Semecký. Hlavní město Praha po nich žádá 8,2 milionu korun, které vynaložila na odstranění zřícené konstrukce. Pojišťovny chtějí 2,4 milionu a dva ze zraněných požadují dohromady 206.000 Kč jako náhradu nemajetkové újmy. Autor lávky Stráský vypověděl, že v roce 2017 vyzýval k opravě konstrukce. Podle něj ji poškodila posypová sůl a neodborný nátěr.

Lávka, která spojovala Troju s Císařským ostrovem, se zřítila v prosinci 2017. Státní zástupce Šimon Vavrečka dnes u Obvodního soudu pro Prahu 7 vyjmenoval řadu zranění, které nehoda způsobila třem mužům narozeným v letech 1957, 1974 a 1983 a ženě s ročníkem narození 1954.

Nejhůře ze všech dopadla právě žena, kterou záchranáři převezli do nemocnice s krvácením do mozku a břicha, s trhlinami střev, zlomeninami čelisti, očnice, nosu, pánve, lopatky a stehenní kosti. Muži měli polámané kosti nebo obratle.

Obžaloba tvrdí, že projektování lávky i její konstrukci doprovázely chyby, které vedly k narušení ocelových lan korozí. Ke zřícení podle státního zástupce přispělo špatné vyhodnocení stavu lávky a nevhodně provedené opravy. Oba obvinění vinu odmítají.

Stráskému klade obžaloba mimo jiné za vinu, že ve výpočtech nezohlednil vliv větru a teploty a že řádně nevykonával autorský dozor, což údajně vedlo k nekvalitnímu provedení prací.

Semecký pak podle obžaloby věděl o špatném až havarijním stavu lávky, když měl k dispozici několik desítek záznamů a posudků, které na problém upozorňovaly.

Nová lávka už stojí, zpřístupněna by měla být do konce letošního října. Vyjde na 128 milionů korun, pro město ji od loňského listopadu staví firma SMP CZ. Dopravu na místě zatím nahrazuje přívoz.

Město v roce 2018 vyplatilo každému ze zraněných 50.000 korun. Další peníze uhradila dvěma z poškozených pojišťovna. Vedení Prahy s ní uzavřelo dohodu, podle které dostali peníze ještě před skončením policejního vyšetřování. Výši odškodnění pojišťovna nesdělila.

Za zřícením lávky stály podle projektanta pozdější úpravy a sůl

Obžalovaný autor trojské lávky Jiří Stráský vypověděl, že v roce, kdy se zřítila, vyzýval k opravě její konstrukce. Podle něj lávku poškodila posypová sůl a neodborný nátěr, o němž ho nikdo neinformoval. Vymezil se také vůči tvrzení obžaloby, že jakožto projektant měl provádět autorský dozor na stavbě. Muži hrozí za nedbalostní obecné ohrožení až osmileté vězení.

Lávka, která spojovala pražskou Troju s Císařským ostrovem, fungovala od roku 1984 a zřítila se v prosinci 2017. Stráský uvedl, že v daný rok se na něj obrátil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy s dotazem, zda by konstrukce nešla opravit.

"Navštívil jsem ji a nad tím, co jsem viděl, jsem se zhrozil," popsal u Obvodního soudu pro Prahu 7. Navrhl prý postup, který by zajistil, že lávka neohrozí chodce. "Než se to dostalo k lidem, kteří o tom rozhodují, tak ta konstrukce spadla. Samozřejmě se zachránit dala, mohli jsme to opravit," podotkl vysokoškolský profesor.

Zřícení konstrukce podle něj zapříčinily úpravy a údržba lávky v průběhu času. "Konstrukce se natřela, nemohla dýchat. Byla na ní sůl, díky tomu výztuž korodovala a zvětšovala se. (...) Kdyby se tam nepoužívala sůl, tak tady nejsme. To je naprosto jednoznačné," prohlásil projektant.

Obžaloba tvrdí, že Stráský nevykonával při stavbě lávky řádně autorský dozor, což vedlo k nekvalitnímu provedení prací a nedostatečné ochraně nosné konstrukce před korozí. Muž ale uvedl, že provádění dozoru neměl v popisu práce. "Za provedení prací zodpovídá stavbyvedoucí, který řídí stavbu. Musí organizovat práci tak, aby byla provedena kvalitně. Za to nemůže odpovídat projektant, to je postavené na hlavu. Projektant nemá možnosti něco ovlivnit," řekl.

Odmítl také tvrzení, že při výpočtech nezohlednil vliv zatížení větrem a teplotou. "Nedopustil jsem se žádného podvodu nebo chyby," zdůraznil.

Obžaloba viní Stráského a bývalého vedoucího oddělení mostů Technické správy komunikací Antonína Semeckého z toho, že se kvůli jejich nedbalosti vážně zranili čtyři lidé, kteří po lávce v době jejího zřícení procházeli. "S tím, co tady řekl státní zástupce, nemohu souhlasit. Myslím si, že obžaloba není založena na faktech. Je mi nesmírně líto utrpení těch lidí, ale své svědomí mám čisté," dodal Stráský.