Praha chce o 30 pct zdražit svoz odpadu a převzít odvoz bioodpadu

Praha - Pražský magistrát připravuje novelu vyhlášky, která zvedne cenu za svoz směsného odpadu o 30 procent a zároveň zavede službu svozu bioodpadu za nižší cenu. Vyplývá to z informačního tisku, který dnes dostali na stůl pražští radní. V současnosti domácnosti v metropoli platí za svoz běžného odpadu měsíčně od 86 do 5737 korun, podle četnosti a velikosti kontejneru. Svoz bioodpadu by se měl oproti cenám, za které si nyní můžou lidé sami službu objednat u Pražských služeb, zlevnit o polovinu.

Zdražení by v případě rodinného domu s odvozem 120litrového kontejneru jedenkrát týdně znamenalo, že domácnosti místo nynějších 2232 korun ročně zaplatí 2904 korun. Krok podle materiálu souvisí s koncepcí, která počítá se snižováním množství produkovaných odpadků a dlouhodobě udržitelným fungováním města. S tím souvisí i zlevnění svozu bioodpadu a zlepšení dostupnosti kontejnerů na tříděný odpad. "Připravena bude informační kampaň o změnách v systému poplatků, možnostech třídění a předcházení vzniku odpadu," píše se dále v dokumentu.

Město chce také nově nabízet možnost odvozu odpadu rostlinného původu, který si lidé nyní musí objednat přímo u Pražských služeb. Ty službu nabízejí od 1346 korun ročně při odvozu 120litrového kontejneru jednou za 14 dní do 8611 korun při svozu z nádoby o objemu 240 litrů dvakrát týdně. Po převzetí služby městem by měly být ceny poloviční.

"Primárním zájmem města je získat čistý a kvalitní materiál rostlinného původu," uvádí se v dokumentu. Odpad poté bude moci Praha dále zpracovat, nabízí se například možnost vybudovat bioplynovou stanici. Biologický materiál ve směsném odpadu nyní komplikuje jeho spalování v Malešicích. Kontejnery na bioodpad nicméně stále nebudou povinné a město je bude poskytovat pouze domácnostem, které o ně požádají.

Celkové náklady města na zavedení nové služby za zvýhodněnou cenu se podle materiálu mohou pohybovat mezi 40 a 50 miliony korun za rok, peníze magistrát získá zdražením svozu směsného odpadu. V současnosti si kontejner na bioodpad v metropoli platí asi 13.000 domácností, vedení města by chtělo, aby to v roce 2020 byl dvojnásobek. V plánu je také vybudování nové kompostárny v Kyjích.

Popeláři by v budoucnu měli také bezplatně vynést lidem kontejnery na tříděný odpad, které mají umístěny například na zahradě. To dělají už nyní, nicméně jenom v případě, že jsou blíže než 15 metrů od místa, kde zastaví se sběrným vozem. Pokud stojí dále, musí si lidé za každý další metr připlácet, což by se mělo změnit - nově by měla být služba zdarma do 50 metrů.

Loni lidé v metropoli vyprodukovali 321.183 tun odpadu, o rok dříve to bylo 304.325 tun. Vytříděného odpadu bylo v roce 2018 56.949 tun, tedy 18 procent. Nejvíce se třídí papír. Další odpad končí ve sběrných dvorech, kterých jsou v Praze dvě desítky. Svoz odpadu pro zhruba dvě třetiny metropole provádí na základě smlouvy s magistrátem Pražské služby, zbytek zajišťuje firma AVE CZ podnikatele Daniela Křetínského a její subdodavatelé.

Nynější ceny svozu odpadu (Kč za měsíc):

1x za 1x za 2x za 3x za 4x za 4x za 5x za 2 týdny týden týden týden týden týden týden 70 l 86 153 287 421 555 689 823 80 l 87 154 283 422 555 689 823 110 l 103 186 349 513 675 831 1005 120 l 102 186 335 504 679 802 955 240 l 163 303 586 829 1101 1285 1593 360 l 234 427 792 1156 1536 1908 2281 660 l 425 768 1454 2140 2825 3511 4197 1100 l 592 1068 2001 2952 3892 4550 5737

Zdroj: MHMP