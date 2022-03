Praha chce jednat s vládou o zvýšení úhrady pro hotely za ubytování uprchlíků

Ministerstvo vnitra dnes uvedlo, že vydalo uprchlíkům přes 120.000 víz ke strpění. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) řekl, že podle odhadů by do ČR mohlo dorazit 400.000 běženců, zatím jich přišlo asi 200.000. Víc než polovinu tvoří dětí, čtyři pětiny dospělých jsou ženy.

"Dosud úřad práce přijal téměř 40.000 žádostí. Občané Ukrajiny, kteří přicházejí do ČR kvůli tamní válečné krizi, mohou požádat o mimořádnou dávku okamžité pomoci z důvodu vážné újmy na zdraví," uvedla mluvčí.

MOP patří mezi dávky hmotné nouze. Vyplácí se jednorázově. Pokud člověku hrozí kvůli nedostatku peněz vážná újma na zdraví, může dostat částku k doplnění příjmu do existenčního minima. To činí pro dospělého 2490 korun. U nezaopatřených dětí se počítá s životním minimem, které se pohybuje podle věku od 1970 do 2770 korun.

Podle náměstkyně Merhautové i přes zjednodušení trvá vyřízení MOP asi 45 minut. "Je to poměrně velká zátěž úřadu práce. Hejtmani si vyžádali přítomnost pracovníků úřadů práce v koordinačních centrech. V každém centru jsou zaměstnanci úřadu práce, kteří pomáhají žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc vyplňovat. Opravdu musí pomáhat, protože někteří žadatelé neumějí latinku," přiblížila na jednání sněmovního sociálního výboru Merhautová. Podle ní úřady práce požádaly o pomoc, s agendou vypomůžou úředníci ze sociální správy, inspekce práce i ministerstva podobně jako za epidemie. "Hledáme i každého ochotného člověka, který by šel na dohody vypomoci. Opravdu čekáme ještě větší nápor," řekla náměstkyně.

Na novou humanitární dávku 5000 korun by měl podle návrhu nárok každý uprchlík s vízem ke strpění. Dostal by ji za měsíc, kdy se vízum udělilo. Mohl by ji pak pobírat ještě pět dalších měsíců, musel by o ni ale vždy žádat. Získal by ji podle potřebnosti. Po půlroční lhůtě by pak mohl mít běžné dávky. "Navrhla se dávka, která by měla být jednoduchá na zpracování. První vyplacení by bylo nikoliv na žádost, ale cizinec se dostaví, ukáže pas, ve kterém je vízum, pas se zapíše do systému, na základě toho se vyplatí dávka. Teprve od druhé dávky by se dokládaly některé majetkové a příjmové poměry," popsala náměstkyně. Dodala, že ministerstvo pracuje na úpravě a doplnění informačního systému. Resort také jedná s bankami, aby příchozím nabídly založení účtu. Úřady práce by tak podporu mohly uprchlíkům posílat, nemusely by ji vyplácet v hotovosti.