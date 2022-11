Praha by mohla příští rok hospodařit s příjmy 99,7 mld Kč a výdaji 104,9 mld

Praha - Praha by mohla podle prvního průběžného návrhu příští rok hospodařit s příjmy 99,65 miliardy Kč a výdaji 104,88 miliardy. Oproti letošku mají být vyšší příjmy i výdaje, které ovlivní růst cen energií či mezd. Příjmy ovlivní inflace. Rozdíl příjmů a výdajů vyrovnají mj. peníze od státu. Na investice je vyčleněno asi 20,2 miliardy, kam ale peníze půjdou, rozhodne až nové vedení města. Informační dokument o přípravě rozpočtu dnes schválili pražští zastupitelé. Dokument nyní dopracuje magistrátní odbor rozpočtu, projednají jej výbory zastupitelstva a následně bude zveřejněn na úřední desce. Finální verzi návrhu rozpočtu projednají zastupitelé 15. prosince.

Důvodem, proč dnes zastupitelé ještě nedokončený materiál schválili, je, že pokud by město neschválilo rozpočet do konce roku, ocitlo by se v rozpočtovém provizoriu. V tu chvíli by mohlo každý měsíc použít pouze dvanáctinu letošního rozpočtu a nesmělo by zahájit nové investice. Zároveň by podle předsedy finančního výboru zastupitelstva Zdeňka Kováříka (ODS) nebylo schopno zaplatit zvyšující se ceny energií a mzdy, protože v provizoriu nelze přesouvat peníze do jiných kapitol. Při provizoriu města by se ve stejné situaci ocitly také všechny městské části.

V dokumentu není zahrnuta většina investic. Jejich seznam by nemělo podle Kováříka sestavovat zastupitelstvo, ale nová městská rada, která však dosud nebyla ustavena. V materiálu jsou zahrnuty pouze více než čtyři miliardy na financování rozestavěného metra D nebo peníze na projekty placené z evropských fondů. V příštích týdnech se ještě doplní částka nutná na opravu silnice ze Slivence do Lochkova.

Daňové příjmy města jsou zatím plánovány asi na 70,71 miliardy a nedaňové asi na 8,5 miliardy. Další peníze pak město získá mimo jiné ze státního rozpočtu. Celkové finanční zdroje města, se kterými může operovat, jsou 112 miliard, což zahrnuje například peníze na splacení dluhopisů Evropské investiční bance (EIB) nebo úspory z minulých let.

Oproti prvnímu dílčímu návrhu rozpočtu letos v září se asi o jednu miliardu zvýšila z původních 5,7 miliardy částka určená pro městské části, a to mimo jiné kvůli rostoucím cenám energií a mezd.