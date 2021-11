Praha bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem asi 92,6 miliardy Kč

Praha - Hlavní město bude v příštím roce zřejmě hospodařit s příjmy a výdaji ve výši zhruba 92,6 miliardy korun, což je meziročně více. Na investice pak půjde přibližně 19,86 miliardy, z nichž půjde více než čtyři miliardy na stavbu metra D. Město bude v příštím roce rovněž splácet své dluhy a další peníze vloží do rezervy. Vyplývá to z návrhu rozpočtu, který dnes schválili pražští radní. Návrh rozpočtu musí ještě projednat a schválit zastupitelé hlavního města.

"Rozpočet se nese ve znamení rekordních investic primárně do velkých projektů a rekordně nízké míry zadlužení. Navzdory složité době se nám daří snižovat zadlužení a rovněž na investice pošleme nejvyšší částku v historii města. Významná částka půjde do strategických projektů," řekl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě)..

Vedení města se podle Vyhnánka muselo vypořádat mimo jiné s důsledky pandemie covidu-19, inflací a vznikem nové vlády a s tím spojeným případným rozpočtovým provizoriem státu. Například na řešení dopadů inflace vloží do rozpočtové rezervy 200 milionů.

Z výdajů tvoří většinu běžné výdaje, a to asi 70, 92 miliardy korun. Nejvíc peněz půjde do dopravy a školství, v prvním případě 24,1 miliardy a v druhém více než 21 miliard. Přibližně 3,3 miliardy půjde do zdravotnictví a na sociální oblast a asi 2,7 miliardy do městské infrastruktury.

Oproti letošnímu roku narostly běžné výdaje. Podle Vyhnánka je to způsobeno například nárůstem výdajů 1,5 miliardy korun na MHD. Další významnou položkou jsou peníze na údržbu komunikací, které vzrostly o půl miliardy, více než 100 milionů znamená nárůst na svoz odpadu a stejná částka bude přidána na granty v sociální oblasti. Vedení města vyčlenilo také půl miliardy na neúčelovou rezervu, která zahrnuje mj. případný nárůst platů státních úředníků avizovaných vládou.

Rovněž v kapitálových výdajích je nejvíc peněz vyčleněno na dopravu, a to asi 8,3 miliardy, jednou z největších položek je stavba metra D z Pankráce do Písnice. V městské infrastruktuře plánuje vedení města investovat do obnovy vodovodů a kanalizace nebo oprav mostů. Dále 750 milionů půjde na obnovu Průmyslového paláce na Výstavišti. Ve školství se předpokládá na investice 686 milionů korun na přístavby a rekonstrukce školských objektů a dalších 120 milionů na stavbu nové ZŠ Šeberov.

V kapitole investic města se neobjeví částka, kterou investují městské společnosti. V rozpočtu Prahy jsou tyto částky zahrnuty do běžných výdajů. Například dopravní podnik (DPP) plánuje investice 6,9 miliardy, Pražská vodohospodářská společnost (PVS) investuje 2,5 miliardy a Pražské služby (PSAS), které svážejí odpad, 600 milionů korun.

V příjmech tvoří největší kapitolu daňové příjmy, a to 62,2 miliardy korun. Druhou nejvyšší jsou tzv. transfery, tedy peníze od státu, a to více než 19,84 miliardy korun. Nedaňové příjmy budou 908,8 milionů..

Zastupitelé hlavního města na konci loňského roku schválili pro letošek rozpočet Prahy jako celku s příjmy 79,1 miliardy a výdaji 89,15 miliardy korun. V průběhu roku byly k 30. červnu navýšeny příjmy na zhruba 86,24 miliardy a výdaje 101,62 miliardy. Rozdíl Praha pokryje mimo jiné z peněz od státu.