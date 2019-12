Praha audit EK nezveřejní, Sněmovna debatu o auditu odložila

Praha - Audit Evropské komise podle pražského radního Adama Zábranského (Piráti) potvrdil, že premiér Andrej Babiš (ANO) porušil zákon o střetu zájmů. Částka, o kterou by ČR měla přijít, je prozatím stanovena na 285,2 milionů korun, řekl radní. Praha zatím dokument nezveřejní, chce nejprve požádat o souhlas EK. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) označila zprávu jako důvěrnou, podle ní ale Česko také požádá EK o stanovisko, zda může zprávu zveřejnit. Auditní zprávu odpoledne na svém webu zveřejnil Deník N.

Fotogalerie

Pražský magistrát zprávu dostal, protože je jedním z připomínkových míst řízení vedeného EK. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) původně zvažoval její zveřejnění, na základě právního stanoviska advokátní kanceláře Frank Bold advokáti však dnes radní rozhodli, že tak zatím neučiní.

Zábranský uvedl, že zpráva vyzývá český stát, aby provedl hloubkovou kontrolu všech dotací vyplacených ze dvou prověřovaných operačních programů po 9. únoru 2017, kdy nabyl účinnosti zákon o střetu zájmů přezdívaný "lex Babiš".

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) si ale za rozhodnutím proplatit dotace holdingu Agrofert stojí. Vedoucí kanceláře generálního ředitele SZIF Filip Sova ČTK sdělil, že paragraf o střetu zájmů se na fond nevztahuje, protože neproplácí peníze z kohezních fondů. "Poskytovatelé dotací z kohezního fondu poskytují dotace podle rozpočtových pravidel, zatímco SZIF poskytuje dotace podle zákona o SZIF," dodal.

Sněmovna by podle opozice měla kvůli auditu vyzvat vládu, aby přestala vyplácet dotace firmám v holdingu Agrofert. Měla by od něj také vymoci vrácení neoprávněně poskytnutých dotací a vyřešit střet zájmů premiéra Babiše.

Opoziční ODS chce zřídit sněmovní komisi, která by kontrolovala vládu v tom, jak naloží se závěry auditů EK. Komise by měla podle předsedy ODS Petra Fialy zabránit pochybnostem o tom, že vláda a ministerstva řeší důsledky auditu "nikoli v souladu s osobními zájmy předsedy vlády a jeho firem, ale v souladu se zájmy českých občanů". Předseda Pirátů Ivan Bartoš má za to, že auditní zpráva by měla být zpřístupněna ve veřejném zájmu. Sněmovna dnes debatu o závěrečném auditu přerušila do doby, než tuto zprávu posoudí její kontrolní výbor. Dala mu na to čas do konce ledna příštího roku.

Babiš se z dopoledního jednání Sněmovny omluvil, o auditu ale mluvil při odpoledních interpelacích poté, co se ho poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra) ptala na jeho postoj k Istanbulské úmluvě. Předsedající Sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti) kvůli tomu Babišovi dočasně vypnul mikrofon, protože podle něj nemluvil k tématu. "Babiš nemá žádný střet zájmů a Česká republika nebude nic vracet," zopakoval premiér. Postěžoval si, že ministryně Dostálová dopoledne v podstatě nedostala slovo "Nechápu, o co tady jde," podotkl. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka ČTK zopakoval, že audit společnost ještě nemá, až ho dostane od ministerstva pro místní rozvoj, začne jej analyzovat. Doplnil, že pokud jsou zprávy v médiích pravdivé, reálně mělo být u uváděných projektů dceřiným firmám koncernu proplaceno 155,1 milionu Kč. EK už v jarní předběžné zprávě konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na skupinu Agrofert, kterou už dřív vložil do svěřenských fondů. Podle dostupných informací i závěrečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje. EK oznámila, že je audit konečný. Babiš střet zájmů opakovaně odmítl a tvrdí, že z pohledu ČR nynější audit konečný není.