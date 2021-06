Praha aktualizovala koncepci rozvoje tramvajových tratí

Praha - Pražský magistrát nechal aktualizovat koncepci rozvoje tramvajových tratí do roku 2030, která vznikla v roce 2017. Oproti původnímu dokumentu se obměnil seznam prioritních staveb, mezi které přibyla například trať v horní části Václavského náměstí nebo koleje na Strahov. Aktualizaci dnes schválili městští radní. Náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) řekl, že město chce na rozvoj tramvajové sítě nadále čerpat evropské dotace.

Scheinherr řekl, že dokument shrnující priority města je z hlediska čerpání evropských dotací na kolejové stavby z plánovaných operačních programů důležitý. "Zde vlastně deklarujeme připravenost a říkáme, které tramvajové trati jsou pro město důležité," uvedl. Dodal, že u čtyř projektů, které jsou v dokumentu v kategorii nejpřipravenějších, evropské peníze pokryjí 85 procent nákladů.

Seznam nejpřipravenějších investic zůstal proti původnímu dokumentu obdobný. Podle Scheinherra již byla zahájena stavba tramvajové smyčky na Zahradním Městě a trať ze zastávky Sídliště Barrandov do Holyně se začne stavět v pátek. V případě trati z Modřan na Libuš byl podle náměstka vypsán tendr a u kolejí z Divoké Šárky na Dědinu se dokončuje projekt. Tyto čtyři investice mají podle schváleného dokumentu stát dohromady asi 1,85 miliardy korun.

Z první kategorie projektů se do druhé přesunula stavby smyčky u metra Depo Hostivař, která již nicméně podle dokumentu má stavební povolení a se stavbou by se mělo začít letos. Do druhé kategorie určené k prioritní přípravě nově spadá trať od Muzea přes Václavské náměstí do Vodičkovy a také trať z Malovanky na Strahov.

Mezi další trati, na které by se město mělo přednostně zaměřit, dále patří druhá část prodloužení trati z Barrandova, které má vést z Holyně do Slivence. Na seznamu je dále prodloužení kolejí z Pankráce ke křižovatce ulic Budějovická a Bystřická, trať na připravovaném Dvoreckém mostě mezi Prahou 4 a 5, trať v Počernické ulici napojující malešické sídliště na metro Želivského, koleje mezi Libuší a Novými Dvory, trati z Kobylis do Bohnic a středočeských Zdib, koleje napojující Vinohradskou přes hlavní nádraží na Bolzanovu ulici a prodloužení trati na Spořilově. Odhad nákladů na tyto záměry je celkem asi osm miliard korun.

Dokument obsahuje seznam dalších 13 tratí, které je možné do roku 2030 přesunout do prioritní kategorie. Zahrnuje například trať na letiště, z Podbaby na Suchdol nebo ze Spořilova na Jižní Město. Dalších devět záměrů je v dokumentu zařazeno jen jako výhledové.