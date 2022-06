Praha a vláda udělají opatření motivující uprchlíky k přesunu z přetížených míst

Praha - Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se dnes na schůzce týkající se uprchlické krize s premiérem Petrem Fialou (ODS) domluvili, že vznikne soubor opatření, která budou motivovat uprchlíky k přesunu do méně vytížených obcí. Rovněž vznikne koordinační mechanismus, podle kterého se samotný přesun uskuteční. Novinářům to dnes po jednání řekl Hřib. Také mluvčí ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) Jakub Veinlich ČTK řekl, že se politici dohodli na hledání mechanismů přerozdělení uprchlíků.

Vedení Prahy si dlouhodobě stěžuje na přetíženost a nedostatek kapacit. Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) ve Vysočanech, které odbavilo od začátku války na Ukrajině 99.881 uprchlíků, proto město uzavřelo.

"Vysvětlili jsme panu premiérovi situaci z pohledu samosprávy. Myslím si, že se naše vidění situace a porozumění vzájemné přiblížilo. Potom jsme řešili dva požadavky, se kterými jsme tam šli. Za prvé, aby vznikl soubor ´motivátorů´, nebo opatření, která budou sloužit k přesvědčení uprchlíků k tomu, aby se přesunuli do míst, kde se o ně umí lépe postarat," řekl Hřib.

Druhým tématem bylo, že vznikne koordinační mechanismus, jak samotný přesun uprchlíků zrealizovat. Na tom bude vláda, potažmo ministerstvo vnitra spolupracovat se zástupci samospráv, jejichž obce či města by měly být cílovým místem, což bude vyžadovat IT systém a podporu. "Tady to vnímám, že míč je na straně státu, bylo řečeno, že vláda bude řešit to, jak by měl vzniknout ten koordinační mechanismus spolu s tím IT systémem," řekl Hřib.

Fiala a Rakušan se s primátorem podle Veinlicha domluvili na hledání mechanismů přerozdělení pro dobrovolné ubytovatele. Zároveň se budou hledat pozitivní motivátory pro uprchlíky, aby si vybrali k pobytu jinou oblast.

Hřib v uplynulých měsících vyzval vládu, aby snížila uprchlíkům dávky v přetížených krajích, což by je motivovalo se přesunout do méně zatížených krajů. Dnes dostal právní rozbor, ve kterém je uvedeno, proč to nelze. Dokument nyní prostudují magistrátní právníci a město následně začne hledat způsoby, jak uprchlíky motivovat. "Tak, aby z těch čtyř stránek důvodů, proč něco nejde, se staly čtyři stránky způsobů, jak se to bude řešit," řekl.

Město uzavřelo KACPU tento týden v noci ze středy na čtvrtek. "V tuto chvíli nedává smysl registrovat uprchlíky v místě, kde se o ně neumíme postarat. Vytvářeli bychom za státní peníze problém, který bychom za státní peníze museli řešit," řekl Hřib. Situace před KACPU je podle Hřiba klidná a přes den tam ve čtvrtek přišlo asi třicet uprchlíků. Klid je prý rovněž ve stanových městečkách pro romské uprchlíky z Ukrajiny v Malešicích a Troji.