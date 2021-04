Praha 9 podává žalobu, aby se všechny děti mohly vrátit do školek a ZŠ

Praha - Městská část Praha 9 podává žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu v souvislosti s protikoronavirovými opatřeními ministerstva zdravotnictví. Domáhá se jejich zrušení tak, aby se do základních a mateřských škol mohli vrátit všichni žáci s negativním testem na covid-19. Městská část o tom informovala v tiskové zprávě, na podání žaloby ze strany Prahy 9 upozornil i server Seznam Zprávy.cz.

"Žaloba stojí na argumentu, že podle pandemického zákona nelze omezovat provoz mateřských a základních škol. Ten může být omezen jen podle zákona o ochraně veřejného zdraví, a to v 'nezbytném rozsahu'. Za současné situace ale toto omezení není nezbytné," uvedla v tiskové zprávě radní Prahy 9 Jana Nowaková Těmínová.

"Chceme zrušit rotace školáků, chceme, aby se vrátily všechny děti zpět a bez výjimek," uvedl k tomu pro Seznam Zprávy starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS). Záměr Prahy 9 podle něj podporují i starostové Prahy 3 a 7 a některé obce. Další podrobnosti chce sdělit na dnešní tiskové konferenci.

Předsedkyně pražského výboru pro výchovu a vzdělávání Mariana Čapková uvedla, že jedním ze způsobů, jak zabránit šíření nákazy ve školách, je preventivní testování žáků před vstupem do školy PCR testem jednou týdně.

Do škol od minulého týdne chodí v rotační formě žáci prvního stupně základních škol a předškoláci v mateřinkách. Podmínkou je povinné testování dětí dvakrát do týdne, pro které stát zvolil antigenní testy. To však kritizují některé samosprávy, podle kterých jsou testy málo citlivé a pro tyto účely nevhodné. Vedení Prahy a Středočeského kraje minulý týden vyzvala vládu, aby schválila přechod na PCR metodu.

V Praze již PCR metodou ve svých školách testuje Praha 9, a to s využitím tzv. poolingu, tedy vyhodnocení více vzorků naráz. Do testování metody PCR poolingu se zapojily také radnice Prahy 7 a Praha 3.