Praha 6 se zabývá provozem Zemanovy kanceláře, není zkolaudovaná

Praha - Úřad městské části Praha 6 se začal zabývat provozem kanceláře bývalého prezidenta Miloše Zemana v bytě v Jaselské ulici. Prostor je kolaudovaný pouze k bydlení. Pokud by úřad zjistil, že je používaný v rozporu se zákonem, může za takový přestupek nakonec udělit pokutu až půl milionu korun. Informoval o tom server Seznam Zprávy.

Zeman zahájil provoz své kanceláře letos v dubnu. Nachází se v činžovním domě a má podobu běžného bytu. Od společnosti XPlace Alfa, realitní kanceláře založené pražským arcibiskupstvím, si ji pronajal spolek Přátelé Miloše Zemana. Spolek Zemanovi po roce 2008 pomáhal s návratem do politiky a později i s prezidentskou kampaní.

"Stavební odbor vyzval v první fázi majitele objektu, aby doložil, za jakým účelem jsou bytové jednotky využívány. Na základě odpovědi se následně rozhodne o dalším postupu," sdělil serveru mluvčí Prahy 6 Marek Zeman.

Pokud by byl účel bytu v rozporu s kolaudací, může úřad majitele nebo nájemníka vyzvat, aby to napravil. Například tím, že požádá místní stavební úřad o takzvanou rekolaudaci, tedy změnu v užívání stavby. Podle serveru ale dům v Jaselské ulici není rozdělený na jednotlivé bytové jednotky a rekolaudace tak může být složitější. Jestliže není povolena, může úřad následně majitele vyzvat, aby přestal využívat byt v rozporu se zákonem.

"Jednalo by se o naplnění skutkové podstaty přestupku, protože je to v rozporu se stavebním zákonem. Kdyby stavební úřad zjistil tuto skutečnost, tak by za to dal pokutu pro kohokoliv, kdo to užívá v rozporu s kolaudačním souhlasem nebo s povolením stavby. Může ji dát přímo nájemci. Pokuta by byla až do výše 500 000 korun," řekla serveru odbornice na stavební právo Eva Kuzmová. Seznam Zprávám se nepodařilo sehnat vyjádření pražského arcibiskupství ani bývalého Zemanova kancléře Vratislava Mynáře.

Zemanovi mandát skončil letos 8. března, v úřadu prezidenta byl deset let. Ze zákona má bývalý prezident nárok na chod kanceláře a plat asistenta 50.000 korun měsíčně.