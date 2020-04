Praha 4 otevře od pondělí 25. května mateřské a základní školy

Praha - Radnice Prahy 4 otevře od pondělí 25. května mateřské a základní školy. Všechny mateřské školy zřizované městskou částí budou v provozu také v červenci. Rodiče radnice ale vyzývá, aby děti do školek dávali pouze v nezbytných případech. ČTK dnes rozhodnutí radních sdělil mluvčí Jiří Bigas. Školy a školky byly kvůli pandemii covid-19 uzavřeny v březnu v celém hlavním městě.

"Současné období je pro nás všechny, a zejména pak pro rodiny s malými dětmi, velmi náročné, a proto věřím, že svým rozhodnutím pomůžeme zejména pracujícím rodičům, kteří nemohou využívat takzvaný home office. Zároveň ale apelujeme na všechny rodiče, aby pečlivě zvážili docházku svých dětí a využívali ji v nezbytně nutných případech, kdy musí být na svých pracovištích," uvedla starostka Irena Michalcová (ANO 2011).

Konkrétní podmínky provozu mateřských škol, to znamená počty dětí, režim nošení roušek nebo provoz školních kuchyní, budou stanoveny poté, co radnice dostane pokyny od ministerstev zdravotnictví a školství. Pokyny by měly být do konce dubna.

Městská část nechá školky v provozu také o prázdninách od 1. do 31. července. "I v tomto případě zatím platí naše výzva, aby rodiče docházku svých dětí pečlivě zvážili," uvedla Michalcová. Srpnový provoz ve vybraných mateřských školkách bude upraven podle vývoje epidemiologické situace.