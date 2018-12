Praha - Domácí tým Prague Lions vypadl hned ve čtvrtfinále Global Champions Prague PlayOffs. V prvním kole elitní parkurové soutěže v O2 areně oplatil na nezdar nejzkušenějšího člena Švéda Pedera Fredricsona. Česká jezdkyně Anna Kellnerová na koni Silverstone G zajela se čtyřmi trestnými body za jednu chybu.

Dvaadvacetiletá Kellnerová jela jako druhá členka týmu. Před startem na ni dolehla atmosféra velkého domácího závodu. "Byla jsem samozřejmě nervózní, ale fanoušci mě podpořili. Dodalo mi to odvahu a mohla jsem odstartovat a dojet až do konce," svěřila se novinářům.

Ze třinácti překážek nakonec zaváhala jen na té s motivem Karlova mostu, jejíž břevno shodil Silvestone G předníma nohama. "Přišla jsem malinko na bližší distanc, než jsem chtěla," komentovala tuto chybu Kellnerová. Zbytek parkuru ale zvládla čistě a se svým výkonem byla poměrně spokojená. "Samozřejmě bych jela raději čistě, ale jedna chyba na této úrovni není žádná katastrofa. Jsem ráda, že jsem to takhle doskákala a že mě Silverstone podržel po zbytek parkuru."

Před ní měl čtyři trestné body Belgičan Niels Bruynseels, který chyboval na závěrečném dvojskoku s motivem Slovanské epopeje.

Na závěr za Lvy nastoupil stříbrný olympijský medailista z Ria Fredricson, jemuž kůň Hansson WL odmítl poslušnost před překážkou v barvách české vlajky. Kellnerová i dnes nezávodící Aleš Opatrný to se zděšením sledovali ze zákulisí. "Bylo mi to líto, protože ten kůň v životě zastavil jenom dvakrát. Byla to strašná náhoda, že se to stalo tady, protože je to neuvěřitelný jezdec a neuvěřitelný kůň," litovala Kellnerová.

Švédský jezdec za tuto chybu obdržel čtyřbodovou penalizaci a další trestné body mu naskakovaly za překročení času. Celkem jich nakonec bylo devět. Ani on po závodě neskrýval zklamání. "Kůň poslední závody skákal velmi dobře, takže jsem si fakt myslel, že bude dnes ve skvělé formě. A on skákal skvěle, jen se mu nelíbila ta česká vlajka. Mrzí mě to kvůli celému týmu a fanouškům, ale tak to někdy s koňmi chodí. Nejsou to stroje," řekl.

Sedmnáct trestných bodů znamenalo průběžné šesté místo, ale na startu byly ještě čtyři lépe postavené týmy z dlouhodobé soutěže. Domácí tým potřeboval porazit alespoň dva z nich, ale o jediný bod skončil na nepostupové deváté příčce. Jako divák to dnes sledoval Opatrný. "Myslím, že jsem byl víc nervózní, než kdybych sám startoval. Držel jsem jim hrozně palce, aby se mohlo pokračovat dál. Bohužel se to nepovedlo. O jednu chybku míň, byli bychom dál, ale je to sport. Nikdo za to nemůže, je to prostě smůla," litoval.

O týmovou trofej se bude v Praze v pátek a v neděli bojovat bez českých zástupců. Opatrný i Kellnerová by ale měli v sobotu závodit v doplňkové soutěži přes překážky vysoké 150 centimetrů.

Nejlepším týmem ve čtvrtfinále byli Paris Panthers, jejichž tři jezdci nasbírali dohromady pouze čtyři trestné body.