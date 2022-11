Prague Lions s Kellnerovou jsou poprvé ve finále Super Cupu v Praze

Praha - Tým Prague Lions s českou jezdkyní a manažerkou Annou Kellnerovou se při čtvrtém ročníku Prague Playoffs poprvé dostal do šestičlenného finále Super Cupu. V dnešním semifinále obsadil se šestnácti trestnými body pátou pozici a v neděli pojede o prestižní týmovou trofej, kterou vyvrcholí seriál Global Champions League.

V něm v aktuální sezoně Lvi vyhráli tři závody a obsadili celkově třetí příčku. Díky tomu byli nasazeni přímo do semifinále a patřili k adeptům na postup. Belgičan Pieter Devos s Nascarem i druhá členka týmu Kellnerová s klisnou Catch Me If You Can udělali po jedné chybě. Česká reprezentantka měla po parkuru se čtyřmi trestnými body viditelně radost.

Trojici uzavíral druhý Belgičan Niels Bruynseels, který stejně jako Kellnerová chyboval při prvním skoku z trojkombinace a pak zaváhal i na poslední překážce. Kvůli tomu neměli domácí ještě jistotu postupu, zařadili se na průběžné páté místo a hrozilo, že stejně jako při posledních dvou ročnících této elitní akce skončí sedmí. Museli čekat, jak si povedou dva nejlepší týmy sezony.

Do finále je posunuly hned jízdy týmu Stockholm Hearts, jehož jezdci nasbírali 32 trestných bodů. Za Prague Lions se pak zařadili i Berlin Eagles.

Radost českého týmu z historického postupu byla veliká. "Jako tým jsme dokázali velkou věc. Od začátku sezony byl cíl kvalifikovat se do finále. Jsem hrdý na svůj tým," řekl Devos, který se ke Lvům připojil na začátku této sezony a stal se lídrem.

Prague Lions byli tentokrát před domácím publikem pod mimořádným tlakem, aby navázali na výsledky ze sezony. "Člověk je víc nervózní, nechce všechny, kdo přišli a mají koupené lístky na neděli, zklamat. Jsem ráda, že jsme to zvládli,“ oddechla si Kellnerová. Její dlouholetý parťák Bruynseels nebyl s osobním výkonem spokojený. "Nakonec to stačilo, to je důležité" poznamenal s úlevou.

Nejlépe si v semifinále vedl tým Valkenswaard United, jehož trojice jezdců jako jediná zůstala na čtyřech trestných bodech.

Semifinále bylo konečnou pro Hamburg Giants, jehož sestavu znovu uzavírala Sára Vingrálková. Ta měla nepovedený vstup do parkuru, když shodila první dvě překážky. U té první doplatil její kůň Kas-Sini DC na zakopnutí těsně před překážkou. "Ztratil rovnováhu a nepodařilo se mu dobře odrazit," litovala dvacetiletá česká jezdkyně. "Myslím si, že z toho přišla ta chyba na dvojce, protože koně i mě to docela rozhodilo. Dvojka následuje za jedničkou velmi rychle," vyprávěla.

V dalším průběhu už ale udělala jen jednu chybu a celkem tak měla dvanáct trestných bodů. S tím byla na parkuru obtížném nejen výškou, ale i nájezdy na skoky, spokojená, i když dva ze tří nezdarů vzala na sebe. "Považuji to za svoje jezdecké chyby. Samozřejmě to vyplývá i z toho, že nemám tolik zkušeností jako třeba ostatní. Ale je potřeba je někde získat," dodala.

Vrcholem sobotního programu v O2 Areně bude Super Grand Prix jednotlivců.