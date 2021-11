Prague Lions navzdory chybám Kellnerové postoupili do semifinále Super Cupu

Praha - Parkurový tým Prague Lions postoupil do semifinále Super Cupu v pražské O2 Areně. Kolegové napravili nezdary Anny Kellnerové, která společně se Silverstonem nasbírala ve čtvrtfinále třináct trestných bodů. Nizozemec Jur Vrieling zahájil jedním trestným bodem za překročení času a Belgičan Niels Bruynseels uzavřel vystoupení domácích čistou jízdou. Prague Lions tak skončili na posledním postupovém osmém místě. Rámcovou pětihvězdičkovou individuální soutěž na Prague Playoffs vyhrál olympionik Aleš Opatrný s koněm Forewer.

Prague Lions šli do čtvrtfinále jako šestý tým po základní části, takže byli jen dvě místa od přímé účasti v pátečním semifinále a byli favoritem na postup. Situaci jim zkomplikovala Kellnerová se Silverstonem, který zlomil břevno na překážce v designu Karlova Mostu a shodil další dvě překážky. Jeden trestný bod dostali za čas.

V kritické chvíli u Karlova mostu se Silverstone při odskoku vylekal a málo se odrazil zadníma nohama. "Už při letu jsem věděla, že to není úplně tak, jak bychom chtěli. Tak jsem věděla, že zbytek parkuru budu muset Silieho odjet pod větším tlakem, než bych chtěla. Z toho pak přišly i ty dvě chybičky, protože jsem mu nedala takový klid. Ale musela jsem ho podpořit, abych dokončila parkur," řekla.

Bruynseels v klíčové chvíli pod tlakem zajel čistě a postupovou pozici domácí tým uhájil s pětibodovým náskokem před Cannes Star. Nejlépe si ve čtvrtfinále vedli St. Tropez Pirates, jehož tři jezdci udělali dohromady jen jednu chybu za čtyři trestné body a byli v součtu o tři setiny rychlejší než Madrid in Motion.

V pátečním semifinále budou Prague Lions startovat jako první ze dvanácti týmů, které budou usilovat o šest finálových míst. Semifinále jeli Lvi i před dvěma lety, kdy do finále kvůli pomalému času nepostoupili. Kellnerová se chystá nasadit klisnu Catch Me If You Can, pro což byla rozhodnutá už před dnešním závodem. Nechala ji okusit atmosféru v hale při části dnešní doprovodné pětihvězdičkové soutěže, kterou plánovaně ukončila po několika překážkách.

V téže soutěži zazářil Opatrný, jenž měl z osmadvaceti bezchybných jezdců nejrychlejší čas 57,52 sekundy. Druhého Švýcara Bryana Balsigera nechal o sekundu a půl za sebou. Opatrný jel jako pětatřicátý a dostal se do vedení o dvě a půl sekundy. Po něm však nastoupily více než dvě desítky jezdců, kteří mohli jeho čas překonat.

"Ten náskok byl relativně slušný, pak ho stáhli o sekundu, byla tam už jenom sekunda a půl. Ale sekunda a půl v hale je docela dost. Na venkovním kolbišti se dá nahnat víc než tady v hale. Určitě jsem se až do posledního jezdce bál a jsem rád, že se to takhle povedlo," řekl čtyřicetiletý český reprezentant.

Při vyhlášení mu tak zněla národní hymna. "Už když jsem vstoupil do arény před parkurem, tak atmosféra byla skvělá. Po dopadnutí posledního skoku ještě lepší a teď při tom dekorování byla skvělá," pochvaloval si.

Na překážkách vysokých do 150 centimetrů se z českých reprezentantů do první desítky dostali ještě šestý Kamil Papoušek s Great Feelingem a osmý Vladimír Tretera v sedle koně Gangster vh Noddevelt.