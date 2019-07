Pragmatici a progresisté se střetli o zdravotní péči a migraci

Detroit (USA) - Uchazeči o demokratickou nominaci do klání s Donaldem Trumpem o Bílý dům v příštím roce se v dnešní debatě v Detroitu rychle rozdělili na pragmatiky a přívržence radikálních reforem, uvedly agentury AFP o prvním kole druhé televizní debaty demokratických kandidátů na amerického prezidenta. Ohniskem sporu mezi "progresivními" a "pragmatiky" se podle agentury AP stala zdravotní péče a migrace.

"Naléhavé problémy, kterým čelíme, nemůžeme vyřešit chabými, špatně formulovanými nápady a beznadějí," zdůraznila senátorka Elizabeth Warrenová (70), zatímco další představitel levicového křídla strany Bernie Sanders (77) na scéně divadla Fox Theatre vybízel k "transformaci ekonomiky a vlády", sloužící bohatým, zatímco "půlka amerických domácností žije od výplaty k výplatě".

"Můžeme se vydat cestou vytyčenou senátory Sandersem a Warrenovou a špatnou politikou - a zaručeně přijít o nezávislé voliče a dosáhnout Trumpova znovuzvolení, anebo najít někoho, kdo chce sjednotit zemi a povzbudit hospodářský růst," prohlásil někdejší umírněný zákonodárce John Delaney. Sandersův plán na zavedení univerzálního zdravotního pojištění pro všechny označil za "politickou sebevraždu". Sanders oponoval připomínkou, že miliony Američanů nejsou vůbec pojištěny.

Bývalý texaský zákonodárce Beto O'Rourke setrvale odmítal výzvy dalších uchazečů v debatě k úplné dekriminalizaci migrantů, kteří bez dokumentů překračují americko-mexické hranice, protože lidé přicházející do USA by měli ctít americké zákony. Uvedl, že jako prezident by chránil uprchlíky usilující o azyl, jakož i lidi, kteří se dostali do USA ilegálně jako děti. Warrenová kritizovala stávající zákony, že dávají prezidentovi Trumpovi "moc rozdělovat rodiny" na hranicích. Sanders prohlásil, že nepovažuje ženy a děti, které ušly tisíce mil, za zločince a vytkl Trumpovi, že přistěhovalce démonizuje. Naopak guvernér Montany Steve Bullock varoval, že snahy zbavit ilegální migraci trestnosti "hrají Trumpovi do karet".

Sanders a Warrenová spolu těsně zápolí v průzkumech s podporou okolo 15 procent voličů demokratů, ale žebříčkům s náskokem kraluje bývalý viceprezident Joe Biden (76) s podporou bezmála třetiny dotázaných. Někdejší "dvojka" v éře prezidenta Baracka Obamy se zapojí až do druhého kola debaty, v níž bude čelit uchazečce z čtvrté příčky průzkumů, senátorce Kamale Harrisové, s přízní přibližně desetiny voličů. Biden slibuje, že bude tentokrát méně zdvořilý.

"Spící Joe není v nejlepší formě," utahoval si z favorita demokratů Donald Trump, nicméně předpověděl Bidenovo vítězství v demokratických primárkách: "Přestože kulhá, do cíle se dostane jako první".

Kvůli velkému počtu uchazečů se televizní debaty, které organizuje a vysílá stanice CNN, dělí na dva večery, přičemž při každém diskutuje deset kandidátů. První debaty se odehrály 26. a 27. června v Miami, další mají následovat v září a dalších měsících. Očekává se, že debaty budou sledovat miliony voličů.

Prezidentské volby se mají konat 3. listopadu 2020.