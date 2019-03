Praha - Výše odměn pracujících vězňů budou navázány na minimální mzdu. U nejméně kvalifikovaných pracovníků by odměna měla představovat 50 procent minimální mzdy, schválila dnes vláda. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Mzdy budou zvýšeny zhruba o 1200 korun oproti současnosti, pracující odsouzení nyní berou od 5500 do 13.750 korun hrubého měsíčně.

"Přidanou hodnotou návrhu je, že z této vyšší částky minimálně 500 korun navíc půjde na výživné, pokud ty osoby mají vyživovací povinnost. Zároveň jsou vytvořeny předpoklady pro to, aby vězni lépe spláceli své dluhy, které kdysi zavinili svou trestnou činností. Budou vycházet minimálně s menšími dluhy, tím pádem jsou vytvořeny podmínky pro to, aby se snížila jejich recidiva," řekl Kněžínek.

Odměny se vězňům zvýšily už loni v dubnu. Ministerstvo spravedlnosti tehdy rovněž argumentovalo snížením zadluženosti odsouzených. Letos v lednu však nejnižší částka představovala už jen 41 procent minimální mzdy. U nejméně kvalifikovaných pracovníků by nově měla odměna představovat 50 procent minimální mzdy v daném kalendářním roce, u těch nejkvalifikovanějších 120 procent. "Chtěli jsme docílit toho, aby se nastavil určitý automatismus, abychom nemuseli co dva roky chodit na vládu a vydávat nové nařízení vlády," poznamenal Kněžínek.

"Náklady na veřejné rozpočty půjdou primárně za rozpočtem ministerstva spravedlnosti, respektive vězeňské služby. Budou činit zhruba 79 milionů korun ročně. Nicméně podstatné je, že značná část prostředků z navýšení se dostane do veřejných rozpočtů zpátky, protože většina vězňů dnes nepracuje pro stát, ale pro soukromé zaměstnavatele. Ti potom odvedou více na odvodech, na sociálním a zdravotním pojištění," doplnil ministr. Celkové dopady navýšení na státní rozpočet v příštím roce tak podle něj budou jen 3,8 milionu korun.